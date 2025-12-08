Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / GASPAR VALVERDE

El emotivo mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde: "Te despedimos con el alma rota de dolor"

El actor y humorista Gaspar Valverde murió este lunes a los 50 años tras sufrir una descompensación y ser internado en terapia intensiva

8 de diciembre 2025 - 15:48hs
Karina Vignola y Gaspar Valverde
Karina Vignola y Gaspar Valverde V. Servetti

"Así te recordaremos siempre, Gaspi", escribió Karina Vignola en una publicación en su cuenta de Instagram tras la muerte de su expareja, Gaspar Valverde, donde se los ve a ambos contando chistes ante sus hijas. El comunicador y humorista murió este lunes, a los 50 años luego de estar internado en cuidados intensivos.

Ambos comunicadores se conocieron trabajando en el programa que por entonces conducía Omar Gutiérrez a inicios de la década del 2000 y se convirtieron en una pareja tanto artística como amorosa, de la que tuvieron dos hijas: Luana y Alina, que actualmente tienen 17 y 14 años.

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de su expareja, Vignola compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un compilado de momentos familiares y escribió: "Hoy te despedimos con el alma rota de dolor, solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor. Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que estés donde estés nos vas a cuidar y proteger".

Más noticias
El fallecido comunicador, Gaspar Valverde
DESPEDIDA

"Volá alto, loquito. Gracias por las risas": los mensajes de despedida a Gaspar Valverde tras su fallecimiento

Paola Bianco y Gaspar Valverde
GASPAR VALVERDE

"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

"Brindo por los hermosos momentos vividos. Te fuiste en Paz. Te vamos extrañar. Hasta siempre Gaspi", concluyó.

Embed

El actor había sido internado en el CTI del Sanatorio Americano tras sufrir un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre, conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA).

Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma, es decir una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes.

Temas:

Gaspar Valverde Karina Vignola

Seguí leyendo

Las más leídas

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

Paola Bianco y Gaspar Valverde
GASPAR VALVERDE

"Cuando lo dejaron de lado nadie saltó": la dura crítica de Paola Bianco en su despedida a Gaspar Valverde

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos