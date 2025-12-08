El emotivo mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde: "Te despedimos con el alma rota de dolor"

Karina Vignola y Gaspar Valverde V. Servetti

"Así te recordaremos siempre, Gaspi", escribió Karina Vignola en una publicación en su cuenta de Instagram tras la muerte de su expareja, Gaspar Valverde, donde se los ve a ambos contando chistes ante sus hijas. El comunicador y humorista murió este lunes, a los 50 años luego de estar internado en cuidados intensivos.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Ambos comunicadores se conocieron trabajando en el programa que por entonces conducía Omar Gutiérrez a inicios de la década del 2000 y se convirtieron en una pareja tanto artística como amorosa, de la que tuvieron dos hijas: Luana y Alina, que actualmente tienen 17 y 14 años.

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de su expareja, Vignola compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde se puede ver un compilado de momentos familiares y escribió: "Hoy te despedimos con el alma rota de dolor, solo me queda agradecerte por darme lo más hermoso de mi vida, nuestras princesas que llegaron con tanto amor. Siempre vas a estar en nuestros corazones y sé que estés donde estés nos vas a cuidar y proteger".

"Brindo por los hermosos momentos vividos. Te fuiste en Paz. Te vamos extrañar. Hasta siempre Gaspi", concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karina Vignola (@karinavignola) El actor había sido internado en el CTI del Sanatorio Americano tras sufrir un sangrado grave en el espacio entre el cerebro y la membrana que lo cubre, conocido como una hemorragia subaracnoidea (HSA). Los médicos creen que es probable que esto haya sido provocado por un aneurisma, es decir una dilatación patológica y localizada de un vaso sanguíneo o del corazón, por debilitamiento de sus paredes.