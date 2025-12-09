Uruguayos campeones: Natalia Oreiro y César Troncoso hicieron historia en los Martín Fierro

Este lunes se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series. Una noche en la que el talento uruguayo fue destacado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Los actores Natalia Oreiro y César Troncoso se quedaron con las estatuillas de sus respectivas categorías y, por si fuera poco, la uruguaya se llevó nada menos que el Martín Fierro de Oro en el final de la premiación por el rol protagónico en la película La mujer de la fila .

El primero en subir al escenario Troncoso, quien fue premiado como mejor actor de reparto en serie por su interpretación de Alfredo Favalli en El Eternauta . “Hice bien en bañarme”, dijo con humor el uruguayo al inicio de su discurso.

Contó entonces que "por las dudas" había ensayado un discurso junto a su pareja que finalmente no iba a decir. En cambio, comenzó agradeciéndole: "Quiero dedicarle el primero a mi mujer, Adriana, a mi hija, Clara, que son las que soportan sobre sus hombros mis idas y venida en este oficio", dijo.

Carta al Abuelo Frío La película navideña "sorpresa" de Natalia Oreiro que se estrenó en Rusia y que se filmó entre bosques, nieve y lagos congelados

Luego Troncoso agradeció a "toda la gente que hizo El Eternauta" además de a la plataforma de straming Netflix y la productora de cine y televisión KYS, además de al director Bruno Stagnaro, Ariel Staltari y todo el equipo que "escribieron un Alfredo Favalli maravilloso".

"La casa Netflix eligió como frase promocional 'nadie se salva solo' y nadie se salva solo cuando labura en estas cosas. No se salvan solos quienes laburan en una serie y no salvan solos los que hacen la memoria audiovisual de un país", expresó Troncoso sobre El Eternauta, la producción que además se llevó el Martín Fierro de Oro a la Mejor Serie.

Finalmente, agradeció al publico "que construyó un mejor Favalli en el afecto que le pusieron". "Muchísimo público argentino me mandó mensajes para decirme que a pesar de ser uruguayo hice un porteño muy efectivo, así que gracias boludos. Y a la gente de Montevideo y de todo el Uruguay", concluyó.

Embed - Martín Fierro de Cine 2025: Ceremonia y entrega de premios completa

Natalia Oreiro recibió el premio a mejor actriz protagonista en cine por su interpretación de Andrea Casamento en La Mujer de la Fila, la película basada en la historia de la fundadora de la Asociación Civil de Familiares Detenidos (ACIFAD), a quien invitó a subir al escenario con ella y con quien compartió el Martín Fierro.

"Ella es Andrea Casamento, es la verdadera protagonista de esta película", dijo Oreiro ante el aplauso del público. Andrea pudo transformar un hecho personal doloroso en un acto colectivo, solidario y empático. De eso habla esta película. Las verdaderas protagonistas de la fila, que me acompañan esta noche aquí, son las merecedoras de este reconocimiento", expresó.

Además, elogió el trabajo del director Benjamín Ávila: "Sos un director tan humano que contagia. Sos muy sensible y eso se lleva puesto a todo el equipo. El quipo que hizo La mujer de la fila vibraba en cada escena".

Finalmente, Oreiro se tomó unos minutos para referirse al tratamiento legislativo de la aplicación de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010: "El agua es lo mas importante que tenemos, por favor cuidemos la Ley de Glaciares".

Embed - Martín Fierro de Cine 2025: Ceremonia y entrega de premios completa

Más adelante, cuando los conductores de la ceremonia Teté Coustarot y Luciano Cáceres anunciaron que Oreiro era la ganadora del Martin Fierro de Oro en Cine la actriz uruguaya quedó desconcertada. "Creételo, Natalia. Sí, es para vos", le dijo la conductora a la actriz que intentaba ganarle a las lágrimas antes de subir al escenario. "¿Están seguros? ¡Dios mío! Gracias. No sé qué decir”, comentó Oreiro.

Entonces, comenzó a improvisar un discurso repleto de agradecimientos: “Gracias a mí, que confié en mí y que fui atrás de mis sueños siendo muy chica. Gracias a mis padres que confiaron en mi y me dieron libertad. Gracias Argentina por brindarme un hogar y una profesión",

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Oreiro|Наалия рейр (@nataliaoreirosoy)

Oreiro sorprendió al decir que "no era buena actriz" pero tuvo "buenos maestros" y agradeció a "todos los actores y actrices" que la "ayudaron a crecer" durante su carrera después de que decidió dejar Montevideo para probar suerte en Buenos Aires. Agradeció también a los directores que confiaron en su trabajo y especialmente al director argentino Benjamín Ávila, quien además de estar al frente de La mujer de la fila fue también el director de su primer proyecto dramático, Infancia Clandestina. "Gracias por darme mi primera oportunidad dramática y creer que yo también era una actriz dramática", dijo.

Oreiro agradeció a su familia por esperarla "con un platito de comida caliente", a su hijo que "está orgulloso de la mamá que le tocó" y a su compañero, Ricardo Mollo. "No sé qué decir más que gracias", dijo emocionada y terminó su discurso con un agradecimiento especial a los países en los que se formó: "Gracias Argentina y gracias Uruguay también por hacer de esta mujer la persona que hoy es".