La película navideña "sorpresa" de Natalia Oreiro que se estrenó en Rusia y que se filmó entre bosques, nieve y lagos congelados

Por Bárbara Arroyo

La época de películas navideñas ya comenzó y sucede en todas las latitudes. Es por eso que el pasado jueves 27 de noviembre se estrenó en cines de todo Rusia, Carta al Abuelo Frío, una comedia familiar protagonizada por Natalia Oreiro y hablada, lógicamente, en ruso. El filme se rodó en los Estudios de Cine Gorky en Moscú, que cumplieron 110 años. Fundado en 1915 por un comerciante llamado Mijail Trofinov, Gorky produjo más de mil películas. Muchos clásicos se realizaron allí, algunos ganaron premios en festivales internacionales.

Natalia fue convocada por ser una de las artistas más taquilleras y queridas por el público ruso. El amor hacia la actriz uruguaya nació a finales de los años 90, a partir del éxito internacional de la telenovela Muñeca brava. Millones de espectadores seguían cada tarde los avatares románticos entre Cholito (Oreiro) e Ivo di Carlo (Facundo Arana). Incluso algunas adolescentes aprendieron español escuchándola y cantando Cambio dolor, canción compuesta e interpretada por Natalia. El fenómeno y la devoción hacia ella se explica en el documental Nasha Natasha que Netflix estrenó en agosto del 2020, en plena pandemia. Incluso se dice que Natalia no puede caminar tranquilamente por Moscú por el asedio de sus fans, algo que sucedió cuando realizó una gira en 2014 recorriendo 16 ciudades en un mes.

Esa fama y cariño nunca se apaciguó. En el 2022, Vladimir Putin le otorgó la ciudadanía rusa no sólo a ella sino también a su hijo Atahualpa, como agradecimiento por el vínculo cultural que la une con este país desde hace más de 25 años.

Por supuesto que aprender este idioma no le resultó demasiado dificultoso y lo habla con tanta fluidez que sus compañeros de elenco en Carta al Abuelo Frío quedaron sorprendidos. El filme se rodó también en Karelia, una región con bosques, mucha nieve y lagos congelados (justo cuando se produjo el rodaje) y también tuvo escenas en San Petersburgo y en las afueras de Moscú.

IMG_0321 No está previsto que la película llegue a estrenarse en los cines de Uruguay o de Argentina, pero no sería nada extraño que alguna plataforma quiera gestionar con las productoras que la realizaron, la posibilidad de sumarla a su programación.