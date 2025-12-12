Temperaturas "sofocantes" y "algún chaparrón": el prónostico del tiempo para este sábado y domingo de diciembre

El meteorólogo Mario Bidegain aventuró temperaturas "sofocantes" para el resto del fin de semana , con "algún chaparrón" para el día domingo 14 de diciembre.

El pronostico va en línea con lo que anunció el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este fin de semana, con "una tarde calurosa" para el sábado y luego descenso de temperatura en el que "no se descartan algunas lluvias" .

Bidegain a su vez anunció un "sábado muy caluroso" con temperaturas de "33 o 34 °C para Montevideo" y en el norte del país llegará a 37 °C , lo que catalogó como "sofocante". Para el domingo pronosticó descensos de temperaturas , llegando a 23 o 24 °C y la llegada de "algún chaparrón" .

El Inumet, por su parte, el sábado pronosticó "escasa nubosidad y una tarde calurosa en todo el territorio". En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 28 °C .

"Hacia el termino de la noche en el sur y este, rotará el viento al sureste e incrementará, comenzando a descender la temperatura en dichas zonas y no se descartan algunas lluvias", según el organismo oficial del tiempo.

Pronóstico de Inumet para el domingo 14 de diciembre Foto: Inumet

"El domingo se prevén lluvias y tormentas, sobre todo en la franja centro, este y sur del país, extendiéndose en la noche al norte", afirmaron los especialistas. En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 23 °C.