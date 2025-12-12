Aumentó el precio del peaje: las nuevas tarifas que rigen desde este viernes para cada categoría de vehículo

A partir de las 00:00 de este viernes comenzaron a regir las nuevas tarifas de peaje en todo el país. Este ajuste, que incluye el IVA , afecta a todos los puestos de recaudación operados por los concesionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) .

Los valores varían según la categoría del vehículo y el método de pago . Para autos y camionetas , la tarifa básica por cada sentido se estableció en $190 . Si se paga con Telepeaje , el costo baja a $162 , mientras que con SUCIVE la tarifa asciende a $207 .

Antes de este aumento el peaje para autos y camionetas, por ejemplo, costaba $183,31 en la tarifa básica, $156 con telepeaje y $200 por Sucive. Ahora, en el ajuste de diciembre, el porcentaje de aumento es de 3,85 para el telepeaje ($6) y de 3,5 para el cobro por Sucive ($7).

Este ajuste también afecta a tractores sin semirremolque y ómnibus de hasta 25 pasajeros , que ahora tendrán tarifas de $190 (básica), $162 (Telepeaje) y $207 (SUCIVE).

En cuanto a los vehículos de carga y ómnibus de mayor tamaño, también se implementaron aumentos. Las categorías de hasta 3 ejes y 6 ruedas, ómnibus de más de 25 pasajeros y equipos de 3 ejes y más de 6 ruedas, quedaron con tarifas de $255 (básica), $217 (Telepeaje) y $278 (SUCIVE).

Para los vehículos de cuatro o más ejes (no tritrenes), la tarifa básica se fijó en $521, con Telepeaje a $443 y SUCIVE a $568.

Los tritrenes son los que pagan la tarifa más alta: $871 (básica), $741 (Telepeaje) y $950 (SUCIVE).

Nuevo sistema de pago para turistas extranjeros

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lanzó el Abono Extranjero, un nuevo servicio destinado a vehículos con matrícula extranjera que ingresen al país. Con un costo único de $1.141, este abono permite circular libremente por todos los peajes durante 15 días corridos. Incluye un tag que se coloca en el vehículo al iniciar el viaje, y tras los 15 días, el usuario podrá recargar el saldo en Telepeaje, en los puestos de peaje o en redes de cobranza. Para renovar el abono, deberá realizarse el trámite en un puesto de peaje.

Además, sigue disponible el Pase Turista para estancias breves, válido por 24 horas. Este pase se gestiona online y se puede pagar en Abitab, Red Pagos, en las oficinas de los peajes o de forma online.

Ambos sistemas de pago están diseñados para facilitar la circulación, reduciendo tiempos de espera y evitando el manejo de efectivo. Los usuarios podrán optar por la vía de cobro automático o Telepeaje, con tarifas diferenciales.