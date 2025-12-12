Dólar
/ Nacional / CARDAMA

Presidente de Abitab niega haber recibido "presiones políticas" para no otorgar garantía a Cardama

"Nos pareció que era una operación de una dimensión de la que Abitab no tenía que participar y la decisión fue tomada por ese motivo", argumentó Roberto Palermo

12 de diciembre 2025 - 13:38hs
El presidente de Abitab, Roberto Palermo

El presidente de Abitab, Roberto Palermo

Captura de pantalla MVD Noticias - TV Ciudad

El presidente de Abitab, Roberto Palermo, fue consultado este jueves sobre las acusaciones realizadas por el senador nacionalista Javier García durante la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. García había afirmado que la empresa había recibido “presiones políticas” para no otorgar la garantía de fiel cumplimiento al astillero español Cardama.

En la interpelación, el exministro de Defensa señaló que existieron “fuertes presiones políticas para que no se constituyera la garantía”, aclarando que “no surgieron” de los partidos Nacional o Colorado. “No sé de dónde, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Militaron para que no hubiera garantía”, declaró García. El senador agregó que Cardama había transmitido las presiones en un correo electrónico enviado al Ministerio de Defensa.

Consultado sobre estas declaraciones, Palermo negó haber recibido presiones políticas desde el ámbito partidario y explicó que Abitab había tenido una “buena impresión” de Cardama.

“No escuché la mención que hizo el senador García. Nosotros no fuimos presionados en lo absoluto, nos pareció que era una operación de una dimensión de la que Abitab no tenía que participar y la decisión fue tomada por ese motivo. Sabíamos que había una declaración internacional por los buques de guerra y toda una serie de cosas por las que optamos por no participar de esto”, afirmó Palermo en diálogo con MVD noticias (TV Ciudad).

El presidente de Abitab añadió que Cardama había estado en una “situación de mala suerte” debido a que “los bancos españoles no le otorgaban la garantía producto de la guerra entre Rusia y Ucrania”. “Se les cerraron todas las puertas de los bancos españoles, que eran con los que tenían una relación comercial”, detalló.

Palermo también expresó su deseo de que Uruguay encuentre una “solución” para el astillero. “El país ya lleva invertidos US$ 30 millones; alguna solución seguramente va a encontrar la gente equilibrada e inteligente que está en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo”, concluyó.

Abitab Cardama Sandra Lazo

