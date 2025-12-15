Renunció a su trabajo para dedicarse al tejido, ahora vende 3.000 ruanas al año y desembarca con su primera tienda en La Barra

En su otra vida Romina Laffitte era jefa de Producto en una compañía de muebles. Disfrutaba de su trabajo y la pasión por el tejido era solo parte de sus hobbies. Eso fue hasta el 2017 cuando comenzó su nueva vida.

Tejía una manta XXL "de las que estaban de moda", para su casa, cuando decidió ponerla a la venta en internet y a ese micro negocio le puso Pura Lana.

El éxito fue inmediato e incluso la llamaron de la Rural del Prado para que fuera a exponer sus productos. "Me pedí 12 días de licencia y me fui con mantas y banquitos, porque tenía que agregar un producto más. Me fue re bien", recuerda ocho años después en conversación con Café y Negocios.

La emoción de su propio emprendimiento le ganó a la rutina, decidió tirarse al agua y, a la vuelta del Prado, presentó la renuncia.

"Tenía 23 años, no tenía hijos y pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? tener que salir a buscar trabajo de vuelta".

En paralelo, fue buscando productores locales al tiempo que se anotaba en ferias y en MoWeek para exhibir su flamante marca. "Hice un showroom en mi casa, en el cuarto que hoy es de mi hija y ahí recibía a los clientes", rememora.

Su primer gran salto en términos de negocio fue decidir abrir a medias con otra emprendedora un pequeño local sobre la calle 21 de setiembre. En la pandemia su socia en la tienda se fue y el local pasó a ser exclusivamente de Pura Lana.

Con crecimiento orgánico y " a pulmón" fue cumpliendo sus metas de facturación que le permitían reinvertir en pasos cada vez más ambiciosos para la marca. Primero diversificar producto, después, buscar un local más grande sobre 21 de Setiembre hasta que ahora logró cumplir uno de sus sueños: llevar Pura Lana a La Barra (en su local ubicado en Ruta 10 esquina Las Sirenas).

Made in Uruguay

Los productos de Pura Lana se diseñan y se confeccionan en Uruguay. "La materia prima es lana Merino", cuenta Laffitte y destaca que se trata de la variedad de lana más fina y exclusiva de la oveja. "Cuando uno siente que la lana le pica es porque no es Merino", apunta.

La marca trabaja con tres talleres de tejedoras uruguayas en el interior del país. "Todo es hecho acá", cuenta con orgullo y reafirma que en los últimos años la producción artesanal es más reconocida por los consumidores. "Se valora muchísimo la industria nacional y la mano de obra uruguaya", sostiene la emprendedora que comercializa alrededor de 3.000 ruanas al año.

Actualmente Pura Lana vende solo para el mercado local. Los tejidos valen entre $ 5.000 y $ 7.000, mientras que los vestidos de algodón rondan los $ 4.000. Su producto estrella es la Ruana Útil, la clásica, en color crema. A futuro, Laffitte estima que su local en La Barra puede ser una vidriera para la marca hacia el mundo.

La fundadora proyecta que Pura Lana se pueda expandir a otros países. "Mi proyecto a futuro es poder generar contacto con el exterior", dice al tiempo que enfatiza que en estos años estuvo abocada a posicionar la marca en Uruguay.

Pasado, presente y futuro entretejidos

De aquí a cinco años, Laffitte se imagina con otro local de Pura Lana en el interior del país. Además, trabajará para tener cada vez más productos en su propuesta, aunque siempre dentro del rubro del tejido de punto. ”No me imagino haciendo jeans ni cosas así, nuestra marca es un nicho de mercado que está abocado al tejido de punto y va a ser así siempre", afirma la emprendedora que desde niña dibujaba figurines y los pegaba en la puerta de su dormitorio.

A sus 10 años la máquina de coser y las agujas de tejer se volvieron sus aliadas y empezó, con retazos de tela y lanas, a crear sus primeros diseños para muñecas. "A veces me gustaría volver el tiempo atrás y contarle a mi niña del pasado que se va a dedicar a eso", cuenta. Ahora, se emociona al pensar que sus hijas Sol (5) y Josefina (1) puedan seguir sus pasos.

"Cuando a mi hija más grande le hacen la típica pregunta "¿qué querés ser cuando seas grande?" responde que le gustaría ´diseñar como mamá´" y trabajar en Pura Lana, "para mí eso es el summum", comparte la emprendedora y confiesa: "No hay día que no agradezca la bendición de poder trabajar de lo que amo".