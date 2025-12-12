UM Connects 2026: así será el evento que unirá ciencia, capital e innovación en Punta del Este

Initium, el centro de liderazgo, emprendimientos e innovación de la Universidad de Montevideo, será anfitrión de la primera edición de UM Connects, un encuentro internacional que busca posicionar a Uruguay como un punto de referencia en innovación, ciencia aplicada y emprendimientos de base tecnológica.

La actividad tendrá lugar en The Grand Hotel, Punta del Este, el jueves 8 de enero de 2026 y reunirá a líderes del ecosistema local e internacional.

Durante la jornada, investigadores, startups de base científica, fondos de inversión, empresas tecnológicas y representantes institucionales participarán en conferencias, paneles y espacios de vinculación diseñados para generar oportunidades reales de colaboración y desarrollo.

El orador principal del evento será Michael A. Cusumano (MIT Sloan School of Management), quien ofrecerá una conferencia sobre modelos globales de aceleración de ecosistemas de innovación. Los panelistas que completan la propuesta son Bruno Gili, responsable de Uruguay Innova; Paul Elberse, general partner en LAB+ Ventures; Diego González Bravo; Juan Pablo Tosar, fundador de B4-RNA Diagnostics; Laura Macció, CEO en metaBIX Biotech y Martín Dovat CEO de Zonamérica.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 17.28.51 Además, uno de los puntos destacados del encuentro será la posibilidad de que los asistentes agenden reuniones personalizadas uno a uno con speakers, startups y fondos internacionales, a través de una plataforma especialmente diseñada para potenciar la interacción estratégica.