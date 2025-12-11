Talento, innovación y creatividad marcaron la nueva edición de los IAB Mixx: VML y TaTa se llevaron los premios especiales

La ceremonia de premiación de los IAB MIXX Awards 2025 reunió el 9 de diciembre a más de 150 profesionales para celebrar la creatividad y la innovación en la publicidad digital uruguaya en la Sala Idea Vilariño de Antel. En esta edición, el máximo galardón fue para VML, que se posicionó como agencia y productora del año, tras ser evaluada por un exigente jurado local e internacional.

A su vez, el jurado entregó el premio especial a la Idea del Año a “Tu Bolsa”, de la misma agencia, para su cliente TaTa .

La pieza se destacó por su originalidad en el uso de tecnología, así como por su enfoque en fortalecer la fidelidad del cliente y promover prácticas de sostenibilidad.

Por su parte, TaTa fue reconocido como Anunciante del Año , obteniendo un total de 2 menciones especiales y 10 metales, incluyendo tres Oro, cuatro Plata y tres Bronce, más el reconocimiento especial de la Idea del Año.

El evento reafirmó su relevancia local y regional, con un total de 101 piezas inscritas, provenientes de 10 agencias, las cuales compitieron en esta edición por hacerse un lugar entre las mejores.

Durante la ceremonia, Celeste Dalairac, presidenta del jurado, destacó la “calidad de las ideas y del jurado en particular que discutió y debatió en cada caso logrando una multiplicidad de miradas y perspectivas”. A su vez, remarcó que “este premio no es solo para los equipos creativos y las agencias sino también para los anunciantes que se animan e invierten en buenas ideas”.

El ranking de agencias siguió con Digitas, que obtuvo tres menciones especiales y diez metales en total, logrando dos Oros en las categorías Creative e-Commerce y Creative Data.

Le siguieron Notable con dos menciones especiales y ocho metales incluyendo un Oro en la categoría Branded Content. Por su parte, WILD FI obtuvo con tres metales, Super y Juan Diego dos metales respectivamente, y lo cerró Alva Creative House con un metal. A su vez, la agencia Cosmos fue reconocida con una mención especial.

Este año se incorporó también un reconocimiento especial para la agencia ganadora de la Idea del Año. Junto con los IAB de Latinoamérica organizaron Beyond Digital, un encuentro virtual que reúne a todas las Ideas del Año de la región. Este espacio tiene como objetivo conocer qué hay detrás de las campañas que hoy marcan referencia en publicidad digital y marketing interactivo.

En este webinar se presentan los casos ganadores de Best in Show de los Premios IAB MIXX de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, contados por quienes dieron vida a cada proyecto.

Además, como anticipo, durante la ceremonia los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar al ganador de la Idea del Año 2025 de los MIXX Awards de Perú: Franco Rubio, CEO de Inside, quien compartió detalles del caso “Tambo Cabinas”, desarrollado para su cliente Tambo y resultado de un esfuerzo colaborativo entre los IAB de la región.

La presidencia este año estuvo a cargo de Celeste Dalairac, Directora General Creativa de Isla (Argentina). También desde el exterior, la acompañaron Juan Marenco, director de BeInfluencer y Julia Rayeb, Global Creative Director en Accenture & ECD en Publicitarias En representación de IAB, estuvieron Matías Viera, Country Manager de Growth Digital, y Valentina Moré, CEO de VML. Como todos los años, representantes de las principales cámaras de la industria integraron el jurado de los IAB MIXX 25, permitiendo al Festival contar con un abanico amplio de perfiles que evaluarán los aspectos más importantes de cada pieza. Representando al Círculo de la Publicidad participó Rodrigo Planel, Senior Creative. Por la Cámara de Anunciantes del Uruguay participó Yamilet Briceño, Head of Integrated Communication, Research & E-commerce. Por la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios participó Aldo Alfaro, Director de Media Office. La representación de AUDAP estuvo a cargo de Matías Alday, Creativo en Albisu. La CEDU estuvo representada por la Head of Ciberlunes, Digital Days & Communications Melanie Costanzo, mientras que la CUTI, estuvo representada por Marcelo Montado, CEO de Esquemas.

El evento fue posible gracias al apoyo de Dendra, Aleph Holding, Antel, Mercado Ads, El Observador, Muu, Universidad ORT Uruguay, Fresh Market y Bar Paysandú. También estuvieron presentes en la ceremonia de premiación Alimentos Centenario, Patricia, Pepsi y Danone.

El listado completo de los ganadores

Premios Especiales

Idea del Año: Tu Bolsa – VML | TaTa

Anunciante del Año: TaTa

Productora del Año: VML

Agencia del Año: VML

Ganadores por Categoría

Branded Content

Bronce: Divino Truck – Notable | Divino

Bronce: Una Búsqueda de Otra Dimensión – Digitas Uruguay | Zone/Nuevo Siglo

Plata: IAIA – VML | TaTa

Plata: Love At First Sight – WILD FI | Unilever

Oro: Meditación Guiada – Notable | Divino

Creative Ecommerce

Mención: Códigos de descanso – Notable | Divino

Bronce: La Otra Reserva - Digitas |Jeep

Plata: IAIA - VML | TaTa

Oro: La Porción que Falta - Digitas | Banco de Alimentos Uruguay

Influencer Marketing

Mención: Uva Fandom - Cosmos | INAVI

Bronce: Maní Japonés - Super | Mercado Libre

Bronce: Divino Truck - Notable | Divino

Bronce: Love At First Sight - WILD FI | Unilever

Plata: El Bicho - Super | Mercado Libre

Performance

Bronce: Piel Oro y Carbón – VML | Club Atlético Peñarol

Real Time Marketing:

Bronce: Meditación guiada – Notable | Divino

Social Media

Mención: From Story to Sign – Digitas | Jeep

Bronce: Sesiones de vino – Notable | Almena

Bronce: Meditación guiada – Notable | Divino

Bronce: Hitsn’t – Digitas | Fiat

Plata: Love At First Sight – WILD FI | Unilever

Oro: Piel Oro y Carbón – VML | Club Atlético Peñarol

Creative Data

Mención: Tu Bolsa – VML | TaTa

Bronce: From Story to Sign – Digitas | Jeep

Oro: La Porción que Falta – Digitas | Banco de Alimentos Uruguay

Diseño y Experiencia (UI/UX)

Mención: Modo descanso – Notable | Divino

Mención: Una Búsqueda de Otra Dimensión – Digitas | Zone/ Nuevo Siglo

Bronce: La Porción que Falta – Digitas | Banco de Alimentos Uruguay

Bronce: Chillcaps – Digitas | Zone/ Nuevo Siglo

Plata: Divino Truck– Notable | Divino

Plata: IAIA - VML | TaTa

Oro: Tu Bolsa - VML | TaTa

Experiencia Inmersiva

Mención: Cara de Galleta – VML| Arcor

Bronce: Una Búsqueda de Otra Dimensión – Digitas | Zone/ Nuevo Siglo

Categoría Innovación

Bronce: Heladerita Candombera – JUANDIEGO | CCU

Bronce: IAIA – VML | TaTa

Plata: Tu Bolsa – VML | TaTa

Plata: La Porción que Falta – Digitas | Banco de Alimentos Uruguay

Uso de Tecnología

Mención: Una Búsqueda de Otra Dimensión – Digitas | Zone/Nuevo siglo

Bronce: Divino Truck– Notable | Divino

Bronce: Tu Bolsa – VML | TaTa

Plata: Heladerita Candombera– JUANDIEGO| CCU

Plata: Material de Sobra - Alva Creative House | Syty Construcciones y Block Desarrollos

Oro: IAIA - VML | TaTa

Integrated