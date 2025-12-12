Movida gerencial: Prex tiene nuevo CEO, una agencia anuncia quién será el director ejecutivo de su spin-off y la Asociación de AFAP renueva presidencia

Prex, Improfit y Anafap son las tres protagonistas de esta nueva movida gerencial, que repasa cambios en presidencias y direcciones generales en sectores tan diversos como fintech, comunicación y seguridad social.

A nivel internacional, compañías de peso en las industrias de bebidas y automóviles también anunciaron transformaciones importantes en sus cúpulas ejecutivas.

A continuación, un repaso por las últimas movidas gerenciales que están delineando un nuevo mapa de liderazgos en Uruguay y el mundo.

Desde el 1° de noviembre, la fintech uruguaya Prex tiene nuevo CEO . Se trata de Agustín Gallo, ejecutivo argentino con una extensa trayectoria en innovación, tecnología y el sector fintech , además de formación como ingeniero industrial. Su llegada marca un nuevo capítulo para la compañía, que este año cumple una década desde su fundación.

Gallo se incorporó a Prex en 2020 para liderar el área de Growth. Como CEO, asume ahora la conducción operativa de Prex, con foco en definir los planes de la compañía para los próximos años. “Creo que este cambio dentro de la estructura de Prex habla un poco de la evolución que la empresa tuvo en estos 10 años”, afirma.

“En este rol le puedo aportar a Prex un poco de orden, consolidación, procesos que son necesarios en la medida que una empresa escala. Si bien nunca hay que perder esa cultura de startup, de ir más allá, de romper el status quo, creo que cuando empezás a operar con cuatro mercados y 600 colaboradores, necesitás ciertos estándares, buscar ese equilibrio entre una cultura más de startup y una cultura más de corporación. Mi gran desafío es ver cómo logramos lo bueno de esos dos mundos”, señaló.

Agencia de comunicación designa a director ejecutivo para su spin off

Gabriel Corbo asumió como director ejecutivo de Colectiva, una consultora especializada en la gestión social y el desarrollo de capacidades locales, spin off de la agencia de comunicación corporativa y organizacional Improfit.

Corbo es sociólogo con un posgrado en economía, marketing y gestión de las organizaciones para el desarrollo y posee experiencia en trabajo de consultoría con empresas en áreas de planeación estratégica y comercialización.

Además, ha colaborado en el desarrollo y gerenciamiento de diversos emprendimientos privados y cuenta con experiencia en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas a nivel nacional (Projoven, Infamilia, Uruguay Crece Contigo, Sistema Nacional Integral de Cuidados de Uruguay) e internacional.

“Colectiva nace en un momento clave para Uruguay, ya que el país necesita crecer. Y frente a una posible segunda ola de inversiones en infraestructura y energía, y a pesar de los muchos aprendizajes de la primera, estamos en un escenario social más complejo donde los acuerdos y la confianza local son factores cada vez más relevantes”, aseguró el director.

De esta manera, la empresa busca ofrecer un enfoque especializado en la gestión social y el desarrollo de capacidades locales, a partir de la construcción de alianzas entre el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos.

“Liderar Colectiva es un desafío que asumo con mucho orgullo, ya que nos permitirá aplicar en territorio muchos de los conocimientos que acumulamos quienes formamos parte de la consultora, tanto en el sector privado, como en la gestión pública y en lo social y así generar propuestas integrales”, sostuvo Corbo.

La Asociación Nacional de AFAP de Uruguay tiene nuevo presidente

AFAP_SURA_Peaguda-min

Sebastián Peaguda asumió como nuevo presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), gremial que nuclea a las administradoras de fondos de ahorro previsional del país.

Economista egresado de la Universidad de la República y con un MBA por el IEEM, Peaguda cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional y una amplia experiencia en sectores como el financiero, tecnológico y retail en compañías como Citigroup, Tyco International, ING e IBM Uruguay. Además, desde 2016 ocupa el cargo de gerente general en AFAP SURA y entre 2019 y 2023 ya se desempeñó como presidente de Anafap.

“El objetivo central de esta nueva gestión será seguir promoviendo el ahorro individual como pilar fundamental del sistema previsional uruguayo, tal como el resultado del plebiscito de 2024 terminó demostrando, y aportar activamente al proceso de diálogo convocado por las autoridades. Creemos que el sistema mixto ha demostrado ser una herramienta sólida para fortalecer la sostenibilidad futura de las jubilaciones, y los cambios al mismo deberían perseguir mejoras en las prestaciones y no simplemente convicciones ideológicas”, sostuvo el ejecutivo al asumir.

Movidas gerenciales a nivel internacional: novedades en dos compañías de talla mundial

A nivel internacional, Coca-Cola y BMW anunciaron recientemente cambios significativos en sus puestos de liderazgo.

En el caso de la emblemática compañía de bebidas, Henrique Braun fue designado como nuevo CEO. El ejecutivo, que es de origen brasileño-estadounidense, reemplazará a James Quincey a partir del 31 de marzo del año próximo. La trayectoria de Braun en la empresa comenzó en 1996 y a lo largo de su carrera fue director de bebidas no carbonatadas en Europa, presidente de la unidad de América Latina y presidente de innovación y operaciones en Brasil, China y Corea del Sur. Antes de ser elegido como CEO, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones globales.

En esta nueva posición, su objetivo será mejorar “el acercamiento aún más estrecho de la empresa a las necesidades de los consumidores”, según indicó Coca-Cola en un comunicado.

Por otro lado, la marca de autos de lujo BMW también anunció un cambio en su máximo liderazgo y Milan Nedeljkovi asumirá el cargo de presidente del consejo de administración de BMW a partir del 14 de mayo de 2026. La decisión fue tomada por el Consejo de Administración de la compañía. Nedeljkovi, actualmente miembro del Consejo de Administración responsable de la división de Producción, forma parte de BMW desde 2019. El directivo, de 56 años, inició su carrera en la empresa en 1993 como trainee y ha acumulado una amplia experiencia internacional. Durante su trayectoria ha ocupado puestos de alta dirección en la planta de Oxford, fue director de las plantas de Leipzig y Múnich, y se desempeñó como Senior Vice-President Corporate Quality. Su contrato como presidente del consejo de administración se extenderá hasta 2031.