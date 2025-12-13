Desde US$ 25.000 a más de US$ 150.000 por quincena: así son las propiedades más lujosas en alquiler para la temporada de verano

Playas privadas, vistas privilegiadas, canchas de tenis, piscinas e inmensos terrenos son parte de los lujos por los que algunos veraneantes están dispuestos a pagar cientos de miles de dólares para pasar la temporada en Uruguay. En esta nota, en base a información de operadores del sector, Café y Negocios hace un repaso por las propiedades más lujosas disponibles en el mercado de alquileres, su interior, sus amenities, su ubicación y su precio, que parte desde los US$ 25.000 y que puede llegar a superar los US$ 150.000

Con una construcción en piedra y siete dormitorios en suite, esta propiedad ubicada en José Ignacio se posiciona dentro de las más lujosas que tiene publicadas Mercado Libre en su web. Se trata de una chacra marítima de 5 hectáreas ubicada en la zona de La Boyita, con playa privada y vistas panorámicas al océano. La casa principal ofrece un amplio living comedor con estufa a leña y ventanales que enmarcan el paisaje costero, además de una cocina definida, también con comedor y estufa a leña.

El dormitorio principal es en suite, independiente, con losa radiante y salida directa hacia el entorno natural. La terraza principal, orientada al mar, se encuentra elevada respecto al nivel del terreno y la casa incluye además un escritorio con ventanales abiertos hacia el mar, un amplio playroom y un deck de madera iluminado, rodeado de vegetación. En el exterior se destaca una gran huerta y dos casas de huéspedes: una con un dormitorio en suite y otra con un dormitorio en suite más un dormitorio de servicio, también en suite.

El precio de la propiedad se ubica en los US$ 310.000 para alquilar durante todo el mes de enero.

Lujo en La Pedrera: canchas de tenis, piscina, y modernismo

También publicada en Mercado Libre y ubicada en La Pedrera, Rocha, esta propiedad destaca por su estilo arquitectónico moderno y minimalista y por su curiosa forma exterior en madera.

Con una ubicación privilegiada para surfear, la casa se ubica sobre el mar, y cuenta con cuatro dormitorios, dos de ellos en suite, living-comedor con vista al mar, cocina, jardín parquizado, entrada exclusiva ,cancha de tenis, seguridad 24 hs, piscina y parrillero.

Alquilar esta propiedad cuesta US$ 25.000 para la primera quincena de enero.

Vistas panoramicas, piscina climatizada y SPA

Dentro del segmento de alta gama se ubica otra propiedad en el departamento Maldonado, una residencia desarrollada sobre un lote de 1.270 m², que combina diseño contemporáneo y vistas privilegiadas a Playa Mansa y Playa Brava en José Ignacio.

La casa cuenta con cuatro suites, además de dependencia de servicio, y una master suite que incorpora dos baños revestidos en mármol, un detalle de lujo poco frecuente incluso entre las residencias premium de la zona.

En el primer piso, la propiedad ofrece una pileta climatizada con vista panorámica hacia ambas playas. En materia de confort, la vivienda ofrece acceso a SPA, gimnasio y canchas de tenis.

En materia de precios la propiedad se posiciona dentro del segmento más exclusivo del mercado. El alquiler para la primera quincena de enero tiene un valor de US$137.000, mientras que para fin de año, la propiedad se ofrece a US$112.000, y la primera quincena de febrero se ubica en US$25.000, mostrando la diferencia de la demanda en los diferentes momentos de la temporada.