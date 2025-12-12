Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

El homenaje a Gaspar Valverde de sus compañeros de programa: "A él nadie lo escuchó y ahora ya es tarde"

El programa de streaming Fuera de lugar, el último ciclo en el que trabajó Gaspar Valverde, lo despidió con un programa especial que funcionó como homenaje

12 de diciembre 2025 - 12:33hs
Gaspar Valverde

Gaspar Valverde

En la noche de este jueves, el programa de streaming Fuera de lugar, del canal Fipo TV, homenajeó a su exconductor Gaspar Valverde, que falleció la semana pasada a los 50 años a causa de un derrame cerebral. El programa, que fue el último ciclo de Valverde en los medios, le dedicó un especial en el que repasaron su trayectoria y celebraron a su figura.

Los conductores, Shay Levert, Damián Lezcano y Claudio Sánchez, resaltaron la tristeza y el dolor que significaba tener que realizar el programa tributo, aunque no dejaron de destacar que fue "excepcional como persona" y "un hermano incondicional", y destacaron su dedicación como padre. Valverde tuvo dos hijas con Karina Vignola, Luana y Lina.

"Gaspar era un tipo excepcional como persona, como padre, como hijo, como amigo, como compañero de trabajo", dijo Levert al principio.

En el programa destacaron también sus distintas facetas, algunas más conocidas como su rol de humorista y comunicador, donde el cómico Luis Orpi destacó su "rapidez mental" y su capacidad de dominar el "humor físico y visual".

"Mereció mejor suerte a todo nivel... desbordaba de humor, desbordaba de creatividad y sobre todo, era terrible loco", agregó Orpi.

Pero también hubo espacio para recordar su costado de músico, como integrante de la banda Planeta Urbano.

"Acordarse ahora que no está es fácil"

Al comienzo del programa, Claudio Sánchez cuestionó a "los que se cuelgan" de Valverde luego de su fallecimiento. "Acordarse ahora de él, que no está, es muy fácil. Colgarse de él es muy fácil. ¿Y cuando estaba, qué pasaba?", cuestionó.

"Hay que acompañar, hay que cuidar la salud mental", agregó al final. "Gaspar escuchaba a todo el mundo, y a él no lo escuchaba nadie. No somos maquinitas"

Por su parte, el artista plástico Edu Lafluf, también integrante de Fuera de lugar, agregó emocionado "Hay que vivir, hay que vivir porque uno sabe que en un segundo cambia todo. A él nadie lo escuchó y ahora ya es tarde, loco".

Embed - FUERA DE LUGAR: PROGRAMA ESPECIAL EN HOMENAJE A GASPAR VALVERDE

Temas:

Gaspar Valverde streaming homenaje

