Los pasos que sigue la Fiscalía en el caso Cardama: la información que pidió y cómo sigue

La Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado, intenta reunir todos los elementos de prueba necesarios para estudiar el caso Cardama y delimitar dónde pueden estar las responsabilidades, antes de comenzar con las citaciones.

El Poder Ejecutivo denunció penalmente los hechos vinculados a la garantía que presentó el astillero español, dos días después de la conferencia de prensa del presidente Yamandú Orsi anunciando que se rescindiría el contrato y a fines de noviembre amplió la denuncia pero el fiscal Machado y su equipo requirieron más información.

Según dijeron a El Observador fuentes del caso, la fiscalía envió un correo electrónico a Presidencia pidiendo el apostillado de algunos documentos, que se sustituyan fojas del material que entregaron que son ilegibles, que se aporten correos electrónicos que faltaron. El fiscal pidió saber si existen investigaciones administrativas realizadas en el Ministerio de Economía y Ministerio de Defensa, y si es así, que se las envíen. De esto último informó Eduardo Preve.

Si bien, este miércoles La Diaria informó las conclusiones de la investigación administrativa realizada por la Oficina Nacional de Servicio Civil, a solicitud de Defensa, desde Fiscalía afirmaron que no se basan en trascendidos. Según reportó ese medio la investigación concluyó que se otorgaron prórrogas a Cardama “sin sustento jurídico claro”, que el proceso de garantía se centralizó a nivel político y directivo del MDN, particularmente en el ministro (Castaigndebat en ese entonces) y el director general de Recursos Financieros (Damián Galó)” y se eligió a un proveedor con “riesgo financiero alto y baja capacidad técnica comprobada”, lo que vulneró el “deber de diligencia” en la protección del interés público y puede configurar una “negligencia administrativa”.

Si bien, esa investigación coloca el foco en algunos jerarcas, la denuncia penal presentada por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y por el prosecretario Jorge Díaz no menciona responsabilidades concretas ni señala la actuación de ningún jerarca por lo que no queda determinado si se apunta a la responsabilidad de Cardama o del gobierno anterior, o de ambos, dijeron fuentes del caso.

Alejandro Sánchez y Jorge Díaz Alejandro Sánchez y Jorge Díaz presentan denuncia contra Cardama en Fiscalía el 24 de octubre de 2025 Foto: FocoUy

Asimismo, en la interpelación del miércoles a la ministra Sandra Lazo, el exministro Javier García pidió que la versión taquigráfica de la sesión fuera entregada a Fiscalía para que se evaluaran las denuncias que había formulado sobre las “pesquisas secretas, interrogatorios, investigaciones y careos, y si las mismas configuran ilegalidades, desvíos de poder”.

Por otra parte, si bien hubo una reunión en noviembre en la Torre Ejecutiva con el abogado del astillero Cardama, el exsecretario de la Presidencia y Penalista Gonzalo Fernández, como mencionó Lazo en el Parlamento, luego no hubo más conversaciones con el denunciado.

En la ampliación de denuncia, el gobierno incluyó un informe del notario español Ignacio Martínez Gil quien informó que las copias del acta que Cardama entregó al Ministerio de Defensa para avanzar en la concreción del contrato son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas por un notario.

Se adujo que la firma del notario español Luis Calabuig de Leyva fue falsificada en el acta de manifestación que Cardama presentó en noviembre de 2024 ante las autoridades del ministerio, con la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce Bank, una empresa que desde el gobierno entienden que nunca existió.

Una semana antes Orsi había dicho que el gobierno no iba "a tener más remedio" que ampliar la denuncia. “Si a ti te aparece un documento en el que un notario español te dice 'está falsificado', y la realidad te muestra que hay cosas que no pueden avanzar así porque hay fraude o algo similar, no tenés más remedio que denunciarlo”, argumentó.

Asimismo, este miércoles la ministra Lazo dijo que la renovación de la garantía presentada por Cardama el mismo día de la conferencia de la conferencia en la que el gobierno anunció el inicio del proceso para rescindir el contrato con el astillero español, la empresa envió la renovación de la garantía que también es falsa.

“Unos minutos antes de la conferencia de prensa llega a la casilla, un correo oficial donde el señor Francisco Cardama nos envía la renovación del aval. Remitiendo la misma garantía a cargo de Eurcommerce Bank lo que lógicamente aumenta la sospecha y la suspicacia respecto del accionar de la propia la empresa constructora”, dijo Lazo durante la interpelación que se está desarrollando por este tema en la Cámara de Senadores.

El documento tenía la “misma dirección, el mismo sello, la misma firma que las enviadas un año atrás con el agravante que Eurocommerce bank ahora está en proceso de disolución forzosa”, agregó Lazo.

La ministra recordó en sala que en la dirección que figuraba en la garantía (tanto en la inicial como en la renovación) funciona una empresa de servicios inmobiliarios que nada tiene que ver con Eurocommerce Bank.

A partir de estos elemetos, el Ministerio de Defensa le pidió al Ministerio del Interior que periciara el documento adjunto (un PDF) que venía en el correo electrónico de Cardama, tal como adelantó Búsqueda, y allí emergieron nuevos“indicios de su falsedad intrínseca”.