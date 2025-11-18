Lubetkin se reunió con nuevo canciller argentino, que viajará a Uruguay próximamente con el gobernador de Entre Ríos

El canciller uruguayo Mario Lubetkin se reunió este martes en Buenos Aires con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Argentina , Pablo Quirno.

Lubetkin destacó en un posteo en su cuenta de X que se trata del "primer encuentro con un canciller en funciones" que mantuvo Quirno desde su asunción a finales de octubre.

"Nos permitió repasar el estado positivo de las relaciones entre ambos países. Invité a mi nuevo par argentino a visitar Uruguay en las próximas semanas para seguir avanzando en aspectos bilaterales, regionales y globales", agregó Lubetkin.

Hoy en Buenos Aires, me reuní con el nuevo canciller argentino, @pabloquirno . Fue su primer encuentro con un canciller en funciones desde que asumió hace pocas semanas. Nos permitió repasar el estado positivo de las relaciones entre ambos países. 1/2 Sigue. pic.twitter.com/GqIkEoxzRv

Quirno, por su parte, añadió que la visita será "en el corto plazo" y que estará acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Hoy recibí al Canciller de Uruguay, @MinLubetkinUy.



Mantuvimos una fructífera reunión en la que repasamos los principales temas de la agenda bilateral y evaluamos mecanismos para fortalecer la cooperación entre ambos países.



— Pablo Quirno (@pabloquirno) November 18, 2025

La presencia de Frigerio se enmarca en momentos de definición con respecto a la planta de hidrógeno verde que se prevé construir en Paysandú, sobre la costa del río Uruguay. Desde el lado argentino cuestionan que esta industria -a cargo de la empresa HIF Global- generaría perjuicios mediambientales, algo que está siendo estudiado por el gobierno uruguayo.

En marzo Frigerio viajó a Montevideo para reunirse con el presidente Yamandú Orsi y pedirle que cambie la ubicación de la planta, algo que fue descartado al poco tiempo por la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Este domingo unos 400 residentes de la ciudad argentina de Colón, fronteriza con Paysandú, se movilizaron reclamando la no concreción del proyecto y recordando las movilizciones de años atrás contra la planta de celulosa de UPM en Río Negro.

El intendente local, José Luis Walser, apuntó directamente contra Orsi: "Que el presidente Orsi nos escuche. Esa planta no puede instalarse en ese lugar. Que cumpla su palabra, que hasta ahora no cumplió. Dijo que se iba a correr la planta o se iban a bajar las chimeneas y ninguna de esas cosas pasó".