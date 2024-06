Orlando Petinatti habló de su tensa entrevista con Juan Raúl Ferreira, y mostró videos de la charla

"No me toques, me agarraste el cuello": tenso cruce al aire entre Petinatti y Juan Raúl Ferreira

Hoy recibimos a Juan Raúl Ferreira en #LaEntrevista . La misma no terminó de la mejor manera. Subiremos los videos de la charla y la gente juzgará. Las agresiones que realizó hacia mi persona no se verán por respeto a la audiencia y a él mismo, siendo una persona mayor. Gracias.

¿Lo que usted está diciendo es que fue desleal al Partido Nacional?", le preguntó Petinatti, lo que generó el primer cruce de la charla.

"Así hablaba el hijo de Wilson Ferreira sobre la política, pero al preguntarle sobre su caso personal algo no le cerró. Solito...", escribió Petinatti junto a ese fragmento.

"Hoy no se ve el nivel de LEALTAD a la estructura partidaria que existía antes" Así hablaba el hijo de Wilson Ferreira sobre la política, pero al preguntarle sobre su caso personal algo no le cerró. Solito...

"Y además... 'fui observador electoral en Estados Unidos en 1972', con diecinueve años", agregó Petinatti.

Luego, el conductor compartió otro fragmento de la charla, en el que Ferreira habla sobre el MLN, y afirma que no fue un grupo terrorista, aunque cuestionó y criticó algunas acciones del grupo. "Lo de acá era propaganda armada, no guerrilla. No creo que los tupas se plantearan la toma del poder. Todo lo que sea secuestro con muerte nunca contaría con mi apoyo. Ahora la pregunta no viene por mi opinión politológica sobre el MLN, sino porque ahora vas a decirme que estoy con el MLN, no, estoy con el espacio 609. Te adivino el pensamiento".

"Me interrumpís tanto", se quejó Ferreira. "No soy tan inteligente, ya tengo algunos años de más". Ante ese comentario, Petinatti lanzó irónicamente "aclara y oscurece".

El hijo de Wilson Ferreira Aldunate nació en 1953 y cuenta cómo vivió la guerrilla en Uruguay.

Además, al final, aclara y oscurece.

Además, al final, aclara y oscurece. #LaEntrevista #MalosPensamientos pic.twitter.com/Eum672ugU8 — Orlando Petinatti (@OPetinatti) June 21, 2024

Así fue la entrevista entre Petinatti y Ferreira en Malos Pensamientos

La entrevista empezó a escalar en tensión cuando Petinatti le preguntó a Ferreira por su salida del Partido Nacional para pasar al Frente Amplio, y luego cuando el invitado aseguró haber sido perseguido por denunciar las desapariciones de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

Petinatti le pidió a Ferreira que se fuera del estudio, a lo que el invitado se negó. "¿Te querés quedar? Quedate. Vamos a sacar gente al aire y la gente va a decir lo que realmente escuchó. Nos vamos a la pausa", disparó el conductor.

A los pocos segundos, Petinatti pidió abrir el micrófono: "Abrí, abrí el micrófono. Nos faltó hablar del título trucho que compraste en la Universidad de Lasalle. Mirá como venís ahora. Mirá como venís. Chau. Nos faltó hablar de los bienes que faltaron en la embajada cuando fuiste embajador. Pero otro día lo hablamos", y volvió a mandar música.

Poco después, Petinatti volvió a salir al aire, y exclamó "¿Me está pegando? Me está agarrando del cuello". "No mientas con el micrófono", le espetó Ferreira. "Tenés que retirarte porque me agarraste del cuello recién". "Me agarraste del cuello o no. No me toques, me sacaste los auriculares, me agarraste del cuello, y ¿sabes cual es el problema? Que hay una cámara ahí asi mejor que te vayas, pausa", cerró Petinatti.