"No me toques, me agarraste el cuello": tenso cruce al aire entre Petinatti y Juan Raúl Ferreira

—"¿Traición? ¿me estás preguntando si soy traidor? Me niego a contestarte, es una falta de respeto la pregunta" —le dijo Ferreira

—Es una pregunta —le respondió Petinatti

—No, es una falta de respeto.

—No, es una pregunta porque hay mucha gente que lo considera, no yo.

—¿Pero qué, tú hiciste una encuesta?

—Puedo mostrarle.

—Y a vos te consideran un traidor por... yo conozco gente que considera que vos sos traidor (...) Vamos a hacer una cosa. A mi me invitaron a un programa para celebrar los 40 años del regreso de mi padre y lo que me encuentro es con un periodista, entre comillas...

—No soy periodista, soy comunicador que hace preguntas.

— Comunicador entre comillas. Mucha gente me dijo 'no vayas, te va a provocar'

—Yo no lo estoy provocando

Ahí Ferreira le volvió a pedir que de hablar del motivo por el que había sido invitado. "No hay ningún motivo en particular", le contestó Petinatti. "A mí me invitaron por los 40 años. Tu querés asociarme a la guerrilla, decir que soy un traidor. yo me voy del programa, no tengo problema", amenazó Ferreira. "Si usted quiere retirarse, no hay ningún problema. Sería increíble desde su lugar", le agregó Petinattti. "Prefiero retirarme, me parece poco respetuoso", volvió a decir Ferreira.

Petinatti le dijo que le faltaban preguntarle un montón de cosas". "Que no me vas a poder preguntar pero yo te voy a contar una cosa, no me interrumpas porque vos sos un comunicador y yo un respondendor. Me has dicho traidor", le dijo Ferreira. Y ahí comenzó otro ida y vuelta.

—No le dije, yo le pregunté: ¿usted te consideras un traidor?

—¿Y vos te consideras un imbécil?

—No

—Porque hay mucha gente que considera que sos un imbécil. Bueno, habrá gente que me considera traidor y yo no me considero.

—Es un agravio eso.

—Y traidor es un agravio mucho más fuerte. Prefiero ser un imbécil que ser un traidor.

Ahí Juan Raúl pidió contar una anécdota de su padre, que tras otro ida y vuelta con Petinatti, finalmente logró contar. Tras contar la anécdota volvieron a cruzarse y Juan Raúl volvió a amenazar con dejar el programa. Petinatti volvió a realizarle otras preguntas de su padre.

En un momento cuando la entrevista parecía haber recuperado su curso, Petinatti le preguntó si él se consideraba perseguido o si solamente su padre lo había sido. "Los hechos demostraron que también lo era yo", dijo Juan Raúl. "¿Que hechos?", le preguntó Petinatti. "Todas las denuncias que hicimos me tocó jugar un papel muy activo. Me puso en riesgo". "¿Papel muy activo en qué sentido?", repreguntó Petinatti.

"En denunciar, Peti, los crímenes y desaparición del Toba (Hector Gutierrez Ruiz) y Zelmar (Michelini). ¿De qué va a ser, por favor? Por lo menos respetá cuando estamos hablando de cosas de este tipo", contestó molesto Ferreira.

"Váyase", le respondió Petinatti. "Ahora no me voy nada", lo desafió Ferreira. "Váyase", volvió a decir Petinatti. "Ahora no me voy nada, a mí no me echás", sostuvo Ferreira. "Váyase, esta es la persona que usted es. Vamos a la pausa, Andate loco, buena vida. Chau", disparó Petinatti.

El operador puso música, pero rápidamente Petinatti volvió al aire: "¿Te querés quedar? Quedate. Vamos a sacar gente al aire y la gente va a decir lo que realmente escuchó. Nos vamos a la pausa", disparó.

A los pocos segundos, Petinatti pidió abrir el micrófono: "Abrí, abrí el micrófono. Nos faltó hablar del título trucho que compraste en la Universidad de Lasalle. Mirá como venís ahora. Mirá como venís. Chau. Nos faltó hablar de los bienes que faltaron en la embajada cuando fuiste embajador. Pero otro día lo hablamos", y volvió a mandar música.

A los pocos segundos el programa volvió con Petinatti diciéndole: "¿Me está pegando? Me está agarrando del cuello". "No mientas con el micrófono", le espetó Ferreira. "Tenés que retirarte porque me agarraste del cuello recién". "Me agarraste del cuello o no. No me toques, me sacaste los auriculares, me agarraste del cuello, y ¿sabes cual es el problema? Que hay una cámara ahí asi mejor que te vayas, pausa", cerró Petinatti.

A la vuelta de la pausa, Petinatti dijo que no se imaginaba esa situación: "Hemos entrevistado políticos, deportistas, artistas. Pero cuando ya te das cuenta que una persona viene con ciertas intenciones...esto habla de Juan Raúl que de mi y del programa".