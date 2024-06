Petinatti respondió a Gabriel Pereyra: "Un tipo grande y experiente como vos, boludeando en las redes"

Petinatti cerró su mensaje con un: "Tranqui, Gaby, hacía tiempo que no hablábamos así que aprovecho a saludarte y si necesitás una mano, llámame".

El cruce entre Petinatti y Pereyra

La disputa en redes sociales inició con un tuit de Petinatti, en el que mostró una captura de pantalla de un tuit que había publicado Pereyra pero que luego había borrado. En el tuit de Pereyra –luego borrado– se veía que intercambiaba mensajes con el fiscal de Homicidios, Carlos Negro.

"El periodista Gabriel Pereyra subió este tuit que borró CASI inmediatamente porque no se había percatado que quedó el remitente", escribió Petinatti. "El FISCAL Carlos Negro -ex PCU, como Jorge Diaz- quedó algo expuesto pero no vamos a imaginar que es informante suyo... Revisen bien antes de tuitear", agregó.

Pereyra le respondió. "Me llamó un colega amigo que sabe que ya no respondo a los idiotas, pero me convenció. Trabajo en Sarandí, que un fiscal me informe a mí lo que sale en mi radio, en fin. Se lo mandé yo al fiscal para hacerle una pregunta".

De acuerdo con Pereyra, cuando le respondió se apuró para tuitear "la info" que se expuso en la captura.

"Más allá del tonto detalle haré una confesión: como periodista llamo a fiscales, jueces, policías, políticos. Uff, lo dije. Y lo hago dando la cara y mi nombre y apellido, del que no me avergüenzo y por eso no tengo necesidad de cambiármelo", dijo.