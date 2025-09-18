Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Sorpresa en Nacional por la reserva de Hayen Palacios a la selección Colombia y la otra posible importante baja que tendrán los tricolores en octubre

El defensa colombiano llegó a los tricolores en el último período de pases y aún no se ha afianzado en el equipo albo

18 de septiembre 2025 - 11:42hs
Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo

Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo

Nacional

Nacional recibió la notificación de que Hayen Palacios, lateral derecho el plantel de Pablo Peirano, fue reservado por la selección Colombia para la Fecha FIFA del próximo mes de octubre.

El defensa llegó a los tricolores en el último período de pases y aún no se ha afianzado en el equipo albo, siendo actualmente suplente de Emiliano Ancheta.

Hayen Palacios en Nacional
Hayen Palacios en Nacional

Hayen Palacios en Nacional

Por eso su reserva llamó la atención.

Javier Burgos y Nicolás Lópéz
NACIONAL

La sorpresiva novedad ofensiva que probó Pablo Peirano en Nacional por si no llega bien el Diente López ante Liverpool por el Torneo Clausura

La Gala Nacional 2025 de la Fundación Nacional
NACIONAL

Nacional tuvo su Gala Tricolor a beneficio de la Fundación Nacional y su UTU Los Céspedes; mirá los looks de los futbolistas y el video del evento

El lateral de 26 años llegó a los tricolores desde Athletico Paranaense de Brasil.

Tras un período de puesta a punto en su forma físico, Palacios se perdió los primeros dos partidos del Torneo Clausura y tuvo su debut el pasado 16 de agosto ante Progreso al ingresar en los últimos cinco minutos.

Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo
Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo

Hayen Palacios en su llegada a Nacional junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo

Luego, por el Clausura, fue suplente ante Boston River, no fue convocado ante River Plate, y estuvo en el banco ante Racing y Plaza Colonia.

Sus únicos partidos como titular fueron por Copa AUF Uruguay ante Huracán y frente a Plaza Colonia, partido en el que tuvo un mal rechace del que luego derivó la falta del primer gol de los patablancas.

Hayen Palacios en Nacional
Hayen Palacios en Nacional

Hayen Palacios en Nacional

Luis Mejía y las Eliminatorias

A la falta de la confirmación de la convocatoria de Palacios, en Nacional también se preparan para la muy posible citación de Luis Mejía para la selección de Panamá.

El combinado canalero está disputando las Eliminatorias al Mundial 2026 y en octubre tendrá partidos ante El Salvador, el día 10, y frente a Surinam, el 14.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Luis Mejía.

Además, en noviembre también tendrá actividad Panamá frente a Guatemala el día 13 y El Salvador el 18.

Mejía es uno de los arqueros de la selección panameña, aunque no es el golero titular.

