"Inadmisible": presidente de ANEP sobre agresión a padres, niños y docentes en una escuela de Jardines del Hipódromo

Padres, niños y docentes de la Escuela N.º 123 de Jardines del Hipódromo sufrieron varias agresiones a la salida del turno matutino de este miércoles. Sobre esta situación opinó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), Pablo Caggiani , que catalogó la situación de "inadmisible" .

"Un nuevo episodio de violencia en una escuela, donde lo que hay es la solución de un conflicto de la peor manera, que es a través de la violencia en la puerta de una escuela, donde quedan incluidos niños, familias, docentes, realmente es algo que no podemos permitir ", dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Caggiani después aseguró que se tomaran medidas "preventivas" ante lo ocurrido con el objetivo de "mejorar las condiciones para enseñar y aprender en esa comunidad" .

"En las instituciones educativas las formas de resolver los conflictos no son violentos, pero tenemos algunas mamás, algunas familias que tienen como resolución de los conflictos en primer lugar la violencia. Tenemos que seguir trabajando no solo por las condiciones para aprender y enseñar de los gurises y las maestras, sino por las condiciones de vida de cada una de sus comunidades ", sostuvo.

Tras esto, el presidente afirmó que el "único lugar del país" donde a todas las vistas resulta "inadmisible la violencia" es dentro de los espacios educativos. "En los otros lugares, la sociedad lo mira de otra manera", aseveró.

"Hay que trabajar mucho para acompañar esa comunidad y que sea dentro de lo tremendo, algo que nos permita mejorar, además de garantizar condiciones de seguridad para todos los actores más allá de lo que haga la Justicia. Es inadmisible cualquier tipo de violencia, no importa el nivel. Con esa perspectiva, estamos trabajando", cerró.

Reunión entre Primaria y el sindicato de maestro

Durante esta jornada, personal de Primaria se reunió con representantes de Ademu Montevideo para tratar la situación. En rueda de prensa, la subdirectora de Primaria, Selva Pérez, se refirió al encuentro y explicó que, sobre todo, se abordaron cuestiones sobre la seguridad.

"La seguridad de las infancias, la seguridad de todo el personal que trabaja en una escuela, la seguridad de las familias, también la seguridad que tiene que trascender las fronteras de la escuela para hacerse eco y evitar este nivel de conflictividad que estamos viviendo", explicó.

Pérez dijo después que a raíz del episodio se piensan tomar "algunas medidas inmediatas y otras de mediano plazo".

Entre los planteos inmediatos está el cerrar la institución durante el viernes, que no funcionen ninguno de los dos turnos y que solo asistía a la escuela el "colectivos docentes" para que tengan posibilidad de "reunirse y reflexionar con el apoyo técnico del equipo de Escuelas Disfrutables".

"Es una situación de mucho desconcierto, de mucha incertidumbre, que es nueva para la escuela en sí. Es nueva vivir este tipo de situaciones donde hay una especie de planificación de embestida de niños contra niños y adultos, contra adultos. Por lo tanto, tenemos que hacer un alto para ver de dónde viene esta situación y cómo podemos volver a nuestro eje profesional para poder abordar esta situación", reflexionó.

La subdirectora de Primaria aseguró luego que están en contacto "directo" con el Ministerio del Interior y que están "pensando" en que debería de haber en las calles, en esquinas, una "presencia policial que garantice la llegada, el ingreso, la salida del centro educativo".

"Estamos convencidos, hasta te diré de lo filosófico, que eso es una medida concreta y circunstancial, pero no estructural. Tenemos que ir trabajando mancomunadamente en ver que es lo que nos sucede y cómo podemos abrir las posibilidades al diálogo", dijo.

Finalmente, reveló que se instalará una "mesa intersectorial" en la que van a confluir las miradas de INAU, de Mides, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación y Cultura y de ANEP, para pensar "intersectorialmente" en el problema.

El episodio de violencia en la escuela de Jardines del Hipódromo

El miércoles, a la salida del turno matutino de la escuela, una "patota" encabezada por una madre ingresó a la escuela en cuestión, motivada por un conflicto entre su hija y otra niña, según contaron desde la ANEP a El Observador. Allí, el grupo realizó varias "agresión brutal" contra docentes, niños y padres de la institución.

La directora de la escuela señaló a las autoridades que una de las madres implicadas comenzó a amenazarla reiteradamente, advirtiendo que tomaría represalias contra los docentes y los padres de la otra alumna.

"Fue brutal como nunca se había visto en tantos años y cada vez más va creciendo", aseguró una maestra en un audio que circuló en la tarde de este miércoles. Más tarde, autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como del sindicato en cuestión concurrieron al lugar.

El organismo de la educación realizará una denuncia por el caso, así como también lo harán algunos padres de alumnos y una maestra agredida.