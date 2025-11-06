Peñarol pidió una reunión "grave y urgente" a la Mesa Ejecutiva de la AUF por posible cambio de fechas de la semifinal a pedido de Liverpool

Peñarol pidió una reunión "grave y urgente" a la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) por el posible cambio de fecha de la semifinal de la Liga AUF Uruguaya , solicitado por Liverpool ante la posible convocatoria de su jugador Kevin Amaro a los amistosos de la selección uruguaya contra México y Estados Unidos.

"Es un hecho que se fundamenta en pocos antecedentes previos en situaciones similares. Incluso este año ha habido citaciones y el campeonato no se ha suspendido . Realmente nos sorprende, veremos si tomamos conocimientos de manera oficial", expresó el delegado de Peñarol, Julio Trostchansky , en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

El carbonero envió una carta a la Mesa en la que critica que el posible cambio de fecha, que aún no fue fijado pero que cuenta con el aval del organismo , "genera un perjuicio deportivo directo" contra Peñarol.

El mirasol indicó que la eventual decisión "no respeta criterios previamente comunicados y que se han aplicado en situaciones equivalentes" , se produce "una inequidad en la preparación y recuperación de los planteles", y además "se afecta la organización institucional y deportiva" que planificó Peñarol para las finales.

Para Trostchansky, hay una "decisión política" de fijar el calendario de la definición del campeonato para "favorecer a algunas instituciones y perjudicar a otras", en este caso Peñarol. "Es insólito que por un jugador se posponga una planificación que estaba con las cartas vistas. La fecha FIFA estaba planificada", agregó.

También recordó que a Peñarol le negaron "posponer un día un clásico" con Nacional (por la fecha 2 del Torneo Clausura) para llegar de mejor forma a su partido contra Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Peñarol ha sido históricamente defensor del respeto a la normativa, la igualdad de condiciones y la transparencia en los procesos decisorios. Es bajo esos mismos principios que consideramos indispensable revisar esta determinación, poder escuchar a las partes involucradas y asegurar que la definición del Campeonato se desarrolle en un marco de justicia deportiva", se lee en la carta.

El carbonero no descarta nombrar a Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva, persona no grata por esta situación, aunque esperará a escuchar las explicaciones sobre la decisión en la reunión. En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Rivero preguntó: "¿Cuál sería la posición de Peñarol si uno de sus jugadores fuera reservado para la selección nacional? Creo que el argumento no sería el mismo".

Peñarol se retiró de la Mesa Ejecutiva en 2023, en medio de su distanciamiento de la actual dirigencia de la AUF. Hasta ese entonces tenía a un integrante en ese organismo.