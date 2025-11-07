Dólar
El Observador / Polideportivo / PEÑAROL

Peñarol se juega la Copa Intercontinental de fútbol sala en España: a qué hora juega y por dónde ver el partido

El partido se jugará en el estadio Palau Municipal d’Esports de Son Moix, Mallorca, donde se espera que asistan 1.000 hinchas de Peñarol

7 de noviembre 2025 - 12:12hs
El plantel de Peñarol campeón de la Copa Libertadores de fútbol sala

El plantel de Peñarol campeón de la Copa Libertadores de fútbol sala

Foto: @FutbolSalaCAP

El equipo de fútbol sala de Peñarol jugará el partido más importante de su historia este viernes, cuando se enfrente en España al Palma Futsal, por la final de la Copa Intercontinental de este deporte.

El carbonero llega como el representante de Sudamérica tras ganar la Copa Libertadores de fútbol sala por primera vez en su historia. Palma, en tanto, es el vigente tricampeón de la Champions League.

"El rival es un cuadrazo, está jugando la Champions, viene bien y nosotros llevamos dos meses sin jugar por el fallo, sin ritmo para enfrentar al mejor cuadro del mundo que es flor de equipo y que viene en ritmo de competencia. Nosotros por este sistema y este fallo llevamos dos meses parados y eso nos va a pasar factura", contó a Referí el dirigente de Peñarol, Marcelo Solomita.

Peñarol contará con cuatro refuerzos para disputar el encuentro: el brasileño Matheus González y el argentino Nicolás Tumkiewicz, que jugaron con Peñarol en la Libertadores, junto al también brasileño Rafael Stocker y el colombiano Ronald Solorzano.

¿A qué hora se juega la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala y por dónde se puede ver el partido?

El partido se jugará en el estadio Palau Municipal d’Esports de Son Moix, Mallorca, a las 17:00.

El estadio tiene capacidad para 3.500 personas, y Peñarol espera tener a 1.000 hinchas carboneros presentes.

"Nos dieron 354 entradas y yo bloqueé otras 200 y ya tenemos compradas 550 entradas para los hinchas de Peñarol. Allá voy a pelear por más lugares y espero que podamos ser mil hinchas. De Uruguay van 15 personas, de las peñas de Mallorca, Barcelona y Madrid va a ir mucha gente y también de uruguayos radicados en Europa. La demanda fue brutal", expresó días atrás Solomita.

La final se puede seguir por varios medios. Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube Mundo do Futsal, y también será emitido por Directv y DAZN.

