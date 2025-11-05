Peñarol quedó primero de su grupo y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala; hoy enfrenta a PKS Futsal de Ecuador

Las jugadoras de Peñarol de fútbol sala celebran el triunfo en el debut de la Copa Libertadores sobre Sport Colonial de Paraguay

Peñarol tuvo fecha libre este martes en la Copa Libertadores de América de fútbol sala que se disputa en Luque, en las afueras de Asunción del Paraguay, pero pese a ello y a los resultados que se dieron, mantuvo el primer lugar del Grupo A y clasificó a semifinales.

Las chicas carboneras jugarán este miércoles desde la hora 16 contra PSK Futsal de Ecuador para cerrar la fase y desde allí, enfocarse en lo que serán las semifinales.

Las dirigidas por Andrés Izquierdo manejarán las cargas ante el último del grupo, ya que al estar clasificadas a la próxima ronda, deberán cuidar sus físicos.

Por el Grupo B ya están clasificadas las brasileñas de Taboao Magnus.

BRASIL Candidato a presidente de Gremio criticó ásperamente a Luis Suárez y a un rival en las elecciones que se vienen

SELECCIÓN URUGUAYA A 10 días de jugar por fecha FIFA, además de Federico Valverde, hay tres jugadores más que están en duda para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El otro club que tiene muchas chances de lograr el pasaje a semifinales es All Boys de Argentina que marcha segundo a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Luego de que este jueves todos los equipos tengan libre, las semifinales de la Copa Libertadores de América de futsal de las que tomará parte Peñarol, se disputarán en una doble jornada este viernes.