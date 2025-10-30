Peñarol en fútbol sala: Copa Libertadores en mujeres, clásico en varones y Copa Intercontinental donde esperan por mil hinchas

Peñarol vivirá a partir de este sábado horas muy intensas en el fútbol sala ya que las mujeres comenzarán su participación en la Copa Libertadores y los varones retomarán la disputa del Campeonato Uruguayo en un duelo caliente contra Nacional. Después del clásico, el plantel emprenderá vuelo a España para afrontar una instancia histórica: la Copa Intercontinental.

Las aurinegras debutarán el sábado 1° de noviembre a la hora 18.00 contra Sport Colonial de Paraguay.

Luego jugarán el domingo a la misma hora contra Universidad de Chile , el lunes a las 16.00 con Víctor Muriel de Bolivia y el miércoles a las 16.00 frente a PKS Futsal de Ecuador.

El cuerpo técnico está encabezado por Andrés Izquierdo con Matías Libbi de ayudante técnico, Federico Santana de preparador físico, Luisina Pasarello de doctora, Antonella Alcántara de kinesióloga y Mauro López de utilero.

Al plantel que el sábado 27 de setiembre se consagró campeón uruguayo por octavo año consecutivo, en final contra Nacional, se sumaron tres jugadoras brasileñas: la golera Milena Alves, quien compartirá el puesto con Inés Lupano, jugadora de selección, María Lima y María Clara Soares.

"Queremos competir, hacer una buena competencia y ver para qué estamos. El grupo está entusiasmado, convencido y enfocado", dijo desde Luque el presidente del fútbol sala de Peñarol, Marcelo Solomita.

En 2018 Peñarol llegó a semifinales, en su mejor actuación en el torneo, pero desde entonces no ha logrado superar las fases de grupos.

Clásico en el Palacio Peñarol contra Nacional con puntos calientes en juego

El sábado, a la hora 14.30 en el Palacio Peñarol, el equipo masculino del fútbol sala de Peñarol recibirá a Nacional en un partido clave por el Campeonato Uruguayo.

La tabla de posiciones del certamen se vio alterada cuando Peñarol perdió los tres puntos que le ganó a UTU por un reclamo presentado por Nacional, que en primera instancia tuvo un fallo favorable para Peñarol pero que ante el Tribunal de Apelaciones cambió y le sacó a los aurinegros los tres puntos ganados en la cancha.

Según ese fallo, Peñarol alineó al argentino Lucas Pelizzari en forma antirreglamentaria y eso determinó que ahora el que lidera el torneo es Nacional con 36 puntos y que Peñarol lo escolte con 35.

"Nos metieron la mano en el bolsillo no hay otra explicación, es descarado, no soy de andarme quejando, pero es impresentable lo de este Tribunal. El Tribunal de Contiendas falló en forma unánime a favor de Peñarol. Normalmente, una apelación se presenta si hay alguna discordia o es un fallo discutido, pero el primero fue unánime y ahora lo dan vuelta", dijo entonces Solomita a Referí.

Los clásicos del fútbol sala se juegan desde hace años sin gente por dos graves incidentes protagonizados por barras que se dieron en Canelones y en la Scuola Italiana.

Cada delegación puede ingresar entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes a 35 personas.

Peñarol, como local, tiene derecho a ingresar a 25 personas más y ahí le dará ingreso a los familiares de los jugadores.

No se reforzará la seguridad para este partido y la misma será provista por las guardias de Peñarol y de Nacional.

Peñarol viaja el martes a Mallorca para jugar la Copa Intercontinental

Reforzado con el ala derecho argentino Nicolás Tumkiewicz, el líbero colombiano Ronald Solórzano y el pívot brasileño Rafael Stocker, Peñarol viajará el martes rumbo a Palma de Mallorca donde el viernes 7 de noviembre enfrentará a Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala.

Tumkiewicz jugó la Copa Libertadores que Peñarol conquistó el 1° de junio, por primera vez en su historia.

La lista de los jugadores se dará a conocer en la noche de este jueves, tras la práctica.

Peñarol busca cerrar por estas horas la incorporación del brasileño Matheus para llevar un cuarto refuerzo a Palma.

"El rival es cuadrazo, está jugando la Champions, viene bien y nosotros llevamos dos meses sin jugar por el fallo, sin ritmo para enfrentar al mejor cuadro del mundo que es flor de equipo y que viene en ritmo de competencia. Nosotros por este sistema y este fallo llevamos dos meses parados y eso nos va a pasar factura", contó Solomita.

El partido se jugará en el estadio Palau Municipal d’Esports de Son Moix que tiene capacidad para 3.500 personas.

"Nos dieron 354 entradas y yo bloqueé otras 200 y ya tenemos compradas 550 entradas para los hinchas de Peñarol. Allá voy a pelear por más lugares y espero que podamos ser mil hinchas. De Uruguay van 15 personas, de las peñas de Mallorca, Barcelona y Madrid va a ir mucha gente y también de uruguayos radicados en Europa. La demanda fue brutal", contó Solomita.