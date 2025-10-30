Ignacio Ruglio: la posible reelección en Peñarol, la continuidad de Diego Aguirre y dónde piensa jugar una hipotética definición contra Nacional

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, habló este jueves sobre la posibilidad de volver a ser candidato presidencial en el club para las elecciones que se realizarán a fines de 2026.

Al otro día de la conquista de Peñarol de la Copa AUF Uruguay , al vencer el miércoles de noche 2-0 a Plaza Colonia en el Estadio Centenario, Ruglio tocó varios temas de la actualidad del aurinegro.

El pasado 12 de marzo, Referí informó que en el estado actual de la vida estatutaria de Peñarol , Ruglio puede volver a candidatearse a presidente.

En la última era de Juan Pedro Damiani, la Asamblea Representativa de Peñarol adoptó una decisión histórica y determinó cambios para el Estatuto de Peñarol limitando a dos períodos el tiempo que un presidente puede estar en el cargo.

Eso se hizo a instancias de los sectores donde militaba Ruglio con la intención de que Damiani no se perpetuara en el poder. Todos los sectores políticos de Peñarol estuvieron de acuerdo y a las siguientes elecciones, Jorge Barrera fue el candidato del oficialismo.

Con el paso del tiempo, el nuevo Estatuto aún no fue aprobado y ha tenido varias idas y vueltas ante el Ministerio de Educación y Cultura, órgano que debe aprobar los cambios.

Consultado sobre la posibilidad de volver a ser candidato en 2026, Ruglio dijo este lunes: "No lo sé, Voy a esperar a cómo cierra este año y cómo transcurre el que viene. Ya van cinco años y el año próximo va a ser durísimo porque todos los años electorales son durísimos. De a ratos me digo que ya está, que ya me di el sueño por dos, que los socios confiaron y que tal vez más adelante se volverá a dar o no. Y que es un lindo momento para volver a disfrutar de mi familia y no sentir la responsabilidad sobre los hombros. Tampoco te puedo decir que no porque después llega el momento empieza todo el mundo a presionar y todavía no lo tengo definido, lo veremos más adelante", expresó a 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"Si se nos da el 2025, en el 2026 echaremos el resto, tenemos la continuidad del técnico por tres años, pero no lo tengo definido. Hay días que pienso una cosa y días que pienso en otra cosa", reveló.

"El club está ordenado, como siempre lo imaginamos. Ayer empezamos a pagar los premios de 2025. Lo vamos a hacer en tres cuotas: octubre, noviembre y diciembre. Antes ni los salarios se pagaban dentro del mismo año. Ahora pagamos hasta los premios en el mismo año. La infraestructura es de primer mundo y Franco Escobar ya lo sabía", dijo sobre la contratación del lateral argentino, anunciada minutos después del triunfo ante Plaza Colonia.

"Tener continuidad de un proceso largo también", expresó sobre el hecho de que Diego Aguirre seguirá dirigiendo a Peñarol el año próximo.

Si bien el DT tiene contrato hasta fines de 2026, el hecho de que haya ordenado la contratación de Escobar habla a las claras de que la Fiera ya está proyectando a su equipo para el año próximo. "No se habla de esto con Diego, no es correcto mencionárselo aunque tenga contrato. Cuando me empezó a mencionar en reuniones cómo veía el 2026 y me pidió el primer jugador, en su cabeza está quedarse, es una buena señal de continuidad, después la vida dirá y haga lo que haga lo voy a respetar. Me da satisfacción".

"Cansa que el jugador que no rinde es culpa de Ruglio y el consejo directivo, y el que rinde es mérito de Aguirre. No hay nada más mentiroso que eso. Todos los jugadores los ha pedido Diego y Diego siempre lo repite. Ahora en cada contratación queda escrito que interviene la Comisión de Pases y Contrataciones. Diego es el técnico que más felices nos hace, que acierta en gran cantidad de las contrataciones pero que también le va a errar, porque pasa en todos los equipos del mundo", afirmó.

La Comisión de Pases y Contrataciones la integran Ruglio, Evaristo González, Edgardo Novick, Rodolfo Cartino y Marcelo Solomita.

El mensaje para Giorgian De Arrascaeta

"Hablé con Giorgian apenas terminó el partido", dijo el titular aurinegro sobre la clasificación de Flamengo a la final de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Racing de Avellaneda.

"Muy contento, vi el festejo de los tres buenos manyas que tenemos ahí. No todo el mundo puede eliminar a Flamengo", comentó.

Nicolás De La Cruz, Guillermo Varela y De Arrascaeta se sacaron una foto con un gesto de irse a dormir, replicando la foto que se sacó Gastón Martirena, jugador de Racing, cuando su equipo eliminó a Peñarol. Martirena, jugador de Liverpool,

La continuidad o no de Maximiliano Silvera y Matías Arezo

Peñarol saldó el miércoles una larga gestión que resultó infructuosa: lograr la renovación contractual de Pedro Milans. Ya es un hecho que el 31 de diciembre se irá libre del club y por eso se contrató a Escobar.

Pero siguen pendientes otras gestiones. Las cesiones con opción de compra por Matías Arezo y Brayan Cortés, y la renovación contractual de Maximiliano Silvera.

"Maxi (Silvera) fue bien claro con nosotros. Con el pase en su poder sabe que ya le cumplió a Peñarol, quiere quedarse, sabe cuánto le puede pagar Peñarol pero quiere ver las ofertas reales que pueda tener en diciembre y en enero de otros mercados. Matías no está descartado porque se quiere quedar acá. No están confirmados ni descartados, pero con Diego no hemos tratado el tema", explicó.

"Hablé con Lalo Sorondo (de Faro Sports, agencia de representación de Arezo), le pedí que nos diera unos días para saber si estamos en las finales del Uruguayo, recién después nos vamos a poner a trabajar en eso. Lo mismo con Brayan Cortés", agregó.

Lo que dijo Ignacio Ruglio sobre la situación de Diego García

"Hoy es otro día importante en el proceso, mañana vamos a tener las primeras novedades para ver si lo dejan viajar o no. Los abogados nos dicen es que no hay que adelantarse a nada y había que esperar el proceso del miércoles y jueves y que después se va a saber", comentó muy por arriba sobre el juicio que cursa el jugador de Peñarol por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal, cuando era jugador de Estudiantes de La Plata, en 2021.

Las finales de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Centenario

"Nos faltan muchos escalones para llegar a eso, relojeamos la situación y en el hipotético caso de que se tengan que jugar dos finales entre Peñarol y Nacional no veo que se juegue en otro lado que sea el Estadio Centenario, no lo veo. Respeto mucho lo que dice el CEO del Centenario, pero supongo que se moverán un montón de resortes y que se pida que se postergue unos días esa resiembra, pero estoy tocando de oído. No veo dos finales entre los grandes y que no se hagan las gestiones a todos los niveles para que sean en el Centenario", dijo Ruglio.

"A mí me gusta jugar en nuestra cancha, pero conozco este medio y cómo van a empezar a operar todos los agentes de seguridad y el estado, y no la veo. Pero ni siquiera cerramos el Clausura y se habla mucho de una final entre los grandes cuando está Liverpool que es protagonista de lo últimos años y hace las cosas muy bien", concluyó.