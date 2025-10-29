Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA 2025

Las fechas claves para noviembre en el fútbol uruguayo y la semifinal de la Liga AUF Uruguaya 2025 que puede sufrir una modificación

El Torneo Clausura ingresa en el final de la temporada 2025 con las dos últimas fechas, tras la cual llegarán la semifinal y finales de la Liga AUF Uruguaya

29 de octubre 2025 - 18:13hs
Peñarol y Nacional se volverán a enfrentar en un clásico

Peñarol y Nacional se volverán a enfrentar en un clásico

Foto: Leonardo Carreño

La Liga AUF Uruguaya 2025 ingresa en su último mes de competencia con todas las definiciones abiertas (título, clasificación a copas y último descenso), con Nacional y Peñarol como protagonistas, el Estadio Centenario ocupado y un posible cambio de la semifinal.

Fecha 14 del Clausura: entre viernes 31 de octubre y lunes 3 de noviembre.

Fecha 15 del Clausura: sábado 8 y domingo 9 de noviembre

Semifinal de la Liga AUF Uruguaya: domingo 16 de noviembre entre el campeón del Apertura (Liverpool) y el campeón del Clausura (a definir). Si Kevin Amaro es convocado por Bielsa a la selección para los amistosos en México y en EEUU, se jugará el domingo 23.

Primera final de la Liga AUF Uruguaya: domingo 23 de noviembre si no se corre la semifinal o domingo 30.

Segunda final de la Liga AUF Uruguaya: domingo 30 de noviembre si no se modifica la fecha de la semifinal o domingo 7 de diciembre.

Así se define el Torneo Clausura

La penúltima fecha del Clausura, la 14, se jugará entre este viernes y el lunes con los siguientes detalles:

Embed

Nacional será visitante ante Cerro en el Tróccoli y Peñarol recibirá a Defensor Sporting.

La fecha 15 se jugará entre el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Cómo se define el título de la Liga AUF Uruguaya 2025

Los últimos tres partidos para definir el título de la temporada 2025 de la Liga AUF Uruguaya los jugarán el campeón del Apertura, del Clausura y el ganador de la Tabla Anual.

Está previsto que la definición se desarrolle en dos instancias para esos tres partidos: el primero es una semifinal entre el campeón del Apertura (Liverpool) y el campeón del Clausura. Este último torneo está en plena dilucidación, pero todo apunta, por la diferencia que existe en la tabla (cuatro puntos más que los segundos cuando quedan seis por jugar), que Peñarol será campeón.

En este caso Liverpool y Peñarol jugarán la semifinal a partido único.

El encuentro está previsto para el domingo 16, pero esta fecha puede ser modificada.

Si el entrenador de la selección confirma la convocatoria de Kevin Amaro, entonces se postergará una semana.

La semifinal está prevista para el domingo 16 de noviembre en el Estadio Centenario.

Si Amaro es convocado, la Mesa Ejecutiva decidirá si se cambia o no la fecha y todo apunta a que ese partido se postergue una semana, y que se juegue el domingo 23.

El detalle es que ese partido no se podrán jugar en el Centenario, debido a que estarán montando el escenario para el recital de Shakira.

Entonces, las opciones que quedan son jugar en el Campus de Maldonado o en un estadio que no podrá ser el Campeón del Siglo, tampoco el Gran Parque Central y quedan las opciones del Franzini o del Viera.

Las finales de la Liga AUF Uruguaya la disputarán el ganador de la semifinal y el primero de la Anual. Todo apunta a que la tabla del año será para Nacional, que le lleva cinco puntos de ventaja al segundo cuando restan seis por jugar.

Se jugará a dos partidos, de local y de visitante, por puntos.

La primera final está prevista para el domingo 23, pero podrá modificarse para el 30 si se corre la semifinal.

La segunda final para el domingo 30, pero si se cambia la semifinal por la citación de Amaro deberán postergarla para el sábado 6 de diciembre.

Nacional jugará la final como local en el Gran Parque Central, Peñarol en el Campeón del Siglo y Liverpool en Belvedere.

Si la final se define con un clásico, los partidos en los estadios de los clubes serán sin público visitante.

¿Por qué no se juegan las finales en el Estadio Centenario? Porque el estadio será ocupado por los recitales de Shakira, que se realizará los días 3 y 4 de diciembre.

Liga AUF Uruguaya Nacional Peñarol Liverpool Estadio Centenario

