Peñarol cerró a su primera contratación para 2026: el lateral argentino Franco Escobar, mirá su trayectoria

Sorpresivamente, Peñarol cerró este jueves, con más dos meses de antelación, su primera incorporación para la temporada 2026. Se trata del argentino Franco Escobar, quien juega como lateral derecho y que tuvo una extensa trayectoria en clubes de la Major League Soccer (MLS).

Escobar tiene 30 años , es rosarino y debutó en Newell's Old Boys en 2015.

En 2018 pasó a Atlanta United. Luego pasó por Los Angeles FC y Houston Dynamo.

Fue campeón de la MLS en 2017 con Atlanta y 2022 con Los Angeles. También ganó dos US Open, uno en 2019 con Atlanta y otro en 2023 con Houston.

Escobar suplirá la baja de Pedro Milans cuyo contrato termina el 31 de diciembre.

El lateral que llegó de Juventud cambió su representante meses atrás, era Daniel Gutiérrez y pasó a manejarse con un grupo brasileño, y decidió no renovar contrato para quedar con el pase en su poder.

Peñarol no invirtió en su ficha. Lo trajo como una promesa a futuro pero sus buenos rendimientos lo llevaron a ganarse el puesto en 2023 hasta que un desgarro sufrido ante La Luz, lo hizo perder pie en el equipo.

En 2024 recuperó la titularidad y lo hizo jugando con regularidad por dos temporadas.

Sus rendimientos cayeron en las últimas semanas y Aguirre pidió hace dos meses un reemplazo.

Las negociaciones las llevó a cabo la Comisión de Pases y Contrataciones que trabajó en silencio hasta llegar a buen puerto.

También se contó con el visto bueno del secretario técnico Marcelo Rodríguez.

Además de Milans se irá a fin de año Damián Suárez, jugador que firmó contrato por un año y medio a mediados de 2024 pero que nunca estuvo a nivel.

Quedará como alternativa el juvenil Kevin Rodríguez mientras que Jesús Trindade y Emanuel Gularte también pueden dar una mano en la zona.

¿Qué dijo Diego Aguirre sobre la llegada de Franco Escobar?

"Es un jugador que ya hace dos meses que lo pedimos, luego de analizar y buscar mucha información, en todo sentido, con compañeros y exentrenadores. Va a ser una alta importante para el próximo año, es un jugador con muchos pergaminos, con una linda carrera y en un momento de madurez para sumar al equipo", dijo Aguirre en conferencia de prensa tras el triunfo ante Plaza Colonia por la final de la Copa AUF Uruguay.

Escobar termina contrato con Houston Dynamo el 31 de diciembre. En diciembre del año pasado se casó con Emilia Ciraolo, admira a Lionel Messi y además es el mánager general del equipo de ESports, WAP Sports.