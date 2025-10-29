Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / COPA AUF URUGUAY

Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay: así fue, partido a partido, el camino perfecto para llegar al título y levantar su segundo trofeo en la temporada 2025

Peñarol venció 2-0 a Plaza y se quedó con la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay con una actuación que estuvo coronada por cinco triunfos, goleadas y la barrida del campeón Defensor Sporting

29 de octubre 2025 - 22:49hs
Peñarol campeón Copa AUF Uruguay
Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol conquistó este miércoles de noche en el Estadio Centenario la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay y por primera vez lleva a sus vitrinas este trofeo en el que participan equipos del fútbol profesional y amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Organización de Fútbol del Interior.

La victoria por 2-0 ante Plaza le dio el título, el segundo de la temporada, luego de ganar el Torneo Intermedio tras vencer a Nacional en la definición por penales.

En lo que va del año, el equipo de Diego Aguirre levantó dos de los cuatro títulos que se disputaron hasta ahora y el domingo podrá ganar el quinto en el Campeón del Siglo, el Torneo Clausura.

Perdió la Supercopa ante Nacional, el Apertura se lo adjudicó Liverpool, pero ganó los dos últimos en juego, el Intermedio y esta Copa AUF Uruguay. El fin de semana podrá ganar el Clausura y luego irá por la Liga AUF Uruguaya, el título más importante del fútbol local.

Kevin Amaro en Uruguay vs Uzbekistán
DEFINICIÓN

Liverpool pidió a la AUF que se postergue la semifinal del campeonato si la selección convoca a Kevin Amaro: Peñarol espera a clasificar para tomar postura

Leonardo Fernández
LA FINAL

Peñarol 2-0 Plaza Colonia: el aurinegro es campeón de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia

Peñarol fue campeón de la Copa AUF Urugay luego de ganar las cinco rondas en que se dividió esta competencia.

En su primer partido, de la ronda de 32 equipos, el 27 de agosto venció 3-0 a Río Negro de San José. En el partido que se jugó en el Casto Martínez Laguarda, se impusó con un doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez.

El 10 de setiembre superó 2-1 a Liverpool, con un golazo de Lucas Hernández en los descuentos para clasificar a cuartos de final. Ese partido se jugó en el Estadio Centenario y Aguirre colocó un equipo integrado por titulares y suplentes: Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Gastón Silva; Eric Remedi, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, Héctor Villalba; David Terans y Matías Arezo.

El 24 de setiembre viajó al Norte y volvió con un triunfo de visitante 2-1 ante Tacuarembó, en otro partido que planteó dificultades el rival, lo exigió al límite, estuvo a punto de ir a los penales para definir quién avanzaba y que resolvió con un gol de David Terans desde los 12 pasos en el minuto 90+11. El primer gol lo había anotado Leandro Umpiérrez.

En este partido, Aguirre también eligió jugar con un equipo mixto: Martín Campaña, Damián Suárez, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Gastón Silva; Jesús Trindade, Lucas Hernández; Diego García, David Terans, Jaime Báez; Héctor Villalba.

En semifinales se encontró con el campeón vigente y ganador de las tres ediciones que se disputaron de la Copa AUF Uruguay y venció 2-0 a Defensor Sporting. Este encuentro se jugó el 15 de octubre en el Parque Viera y el entrenador colocó a su mejor equipo para buscar la clasificación a la final.

Finalmente, este miércoles derrotó a Plaza 2-0 y se proclamó campeón de la Copa AUF Uruguay 2025.

Temas:

Copa AUF Uruguay Peñarol Estadio Centenario Plaza

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
LA FINAL

Peñarol 2-0 Plaza Colonia: el aurinegro es campeón de la Copa AUF Uruguay por primera vez en su historia

Diego García en Peñarol vs Cerro Largo
PEÑAROL

Segundo día de juicio a Diego García en Argentina: declararon peritos y hubo una decisión clave de la mujer que denunció abuso sexual

Pablo De Ambrosio y Paulo Silas
HISTORIAS

Pablo De Ambrosio: de ser mascota de Paulo Silas, a llorar el descenso a la C como hincha y devolver a Central Español a Primera con dos ascensos consecutivos

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio pedirá una reunión al Ministerio del Interior por la suspensión de Hebraica Macabi vs Peñarol: "Está raro el ambiente"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos