Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay: así fue, partido a partido, el camino perfecto para llegar al título y levantar su segundo trofeo en la temporada 2025

Peñarol conquistó este miércoles de noche en el Estadio Centenario la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay y por primera vez lleva a sus vitrinas este trofeo en el que participan equipos del fútbol profesional y amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Organización de Fútbol del Interior.

La victoria por 2-0 ante Plaza le dio el título, el segundo de la temporada , luego de ganar el Torneo Intermedio tras vencer a Nacional en la definición por penales.

En lo que va del año, el equipo de Diego Aguirre levantó dos de los cuatro títulos que se disputaron hasta ahora y el domingo podrá ganar el quinto en el Campeón del Siglo, el Torneo Clausura.

Perdió la Supercopa ante Nacional, el Apertura se lo adjudicó Liverpool, pero ganó los dos últimos en juego, el Intermedio y esta Copa AUF Uruguay. El fin de semana podrá ganar el Clausura y luego irá por la Liga AUF Uruguaya, el título más importante del fútbol local.

Peñarol fue campeón de la Copa AUF Urugay luego de ganar las cinco rondas en que se dividió esta competencia.

En su primer partido, de la ronda de 32 equipos, el 27 de agosto venció 3-0 a Río Negro de San José. En el partido que se jugó en el Casto Martínez Laguarda, se impusó con un doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez.

El 10 de setiembre superó 2-1 a Liverpool, con un golazo de Lucas Hernández en los descuentos para clasificar a cuartos de final. Ese partido se jugó en el Estadio Centenario y Aguirre colocó un equipo integrado por titulares y suplentes: Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Gastón Silva; Eric Remedi, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, Héctor Villalba; David Terans y Matías Arezo.

El 24 de setiembre viajó al Norte y volvió con un triunfo de visitante 2-1 ante Tacuarembó, en otro partido que planteó dificultades el rival, lo exigió al límite, estuvo a punto de ir a los penales para definir quién avanzaba y que resolvió con un gol de David Terans desde los 12 pasos en el minuto 90+11. El primer gol lo había anotado Leandro Umpiérrez.

En este partido, Aguirre también eligió jugar con un equipo mixto: Martín Campaña, Damián Suárez, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Gastón Silva; Jesús Trindade, Lucas Hernández; Diego García, David Terans, Jaime Báez; Héctor Villalba.

En semifinales se encontró con el campeón vigente y ganador de las tres ediciones que se disputaron de la Copa AUF Uruguay y venció 2-0 a Defensor Sporting. Este encuentro se jugó el 15 de octubre en el Parque Viera y el entrenador colocó a su mejor equipo para buscar la clasificación a la final.

Finalmente, este miércoles derrotó a Plaza 2-0 y se proclamó campeón de la Copa AUF Uruguay 2025.