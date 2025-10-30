Negro aseguró que "se tomaron medidas" de seguridad en la frontera, tras enfrentamiento con narcos en Brasil

El ministro del Interior, Carlos Negro , afirmó que "se tomaron medidas" de seguridad en la frontera con Brasil , tras el enfrentamiento contra el narcotráfico en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos , cuatro de ellos policías.

"Ya se tomaron medidas, hay órdenes expresas de custodia y de vigilancia de la frontera . La Policía está tomando cartas en el asunto en este aspecto", sentenció Negro en conferencia de prensa este jueves.

Sin embargo, hasta el día de ayer las Jefaturas Departamentales de Policía limítrofes no habían recibido órdenes de aumentar la seguridad en la zona , según una serie de consultas realizadas por El Observador, que únicamente no se pudo comunicar con las autoridades de Rocha .

La Policía de Brasil contó con 2.500 efectivos para realizar el operativo contra la organización criminal Comando Vermelho , que incluyó tiroteos, incendios y enfrentamientos. Incluso, el grupo narco lanzó desde drones bombas hacia los efectivos que llegaban a la favela.

"La problemática de Río de Janeiro nos preocupa, nos lleva a revisar lo que no puede pasar en el país y lo que no debemos hacer en nuestro país", dijo Negro al término de su comparecencia a la Comisión de Presupuesto del Senado.

"La violencia indiscriminada se ejerció sin objetivos claros y seguramente está determinado el fallecimiento de personas inocentes", agregó el ministro, quien además recordó a los cuatro efectivos muertos.

El secretario de Estado adelantó que junto a autoridades de la cartera que estarán viajando a Brasil "dentro de unos días" y que estos temas "seguramente van a estar arriba de la mesa".

"Todo ello nos lleva a la reflexión de las políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y la que no", sentenció Negro.

Policía Foto: Gastón Britos/FocoUy

El ministro del Interior recordó que "ya hay una unidad del Ministerio del Interior" que se encarga de la seguridad de los fiscales, pero que falta "ajustar" algunos puntos.

"Somos muy uruguayos en ese aspecto y somos distraídos a la hora de tomar ese tipo de medidas, es lo que hay que ajustar. Ya hemos tenido reuniones con el director Nacional de Policía (José Manuel Azambuya) y la (fiscal de Corte) Mónica Ferrero para mejorar esto", contó el ministro.

La fiscal de Corte fue otra de las jerarcas que concurrió a esta comisión. Ferrero se refirió al atentado que sufrió en setiembre de este año en su casa de Barrio Oriental. En esa oportunidad dos delincuentes llegaron hasta su azotea y dispararon contra el fondo de su casa, al tiempo que arrojaron una granada que detonó en el patio.

Nadie resultó herido, pero la fiscal advirtió que esto ocurrió por apenas "15 centímetros", al tiempo que le pidió a los senadores prestar atención al enfrentamiento entre narcos y la Policía en Brasil.

El ahora ministro del Interior, afirmó que viene "siguiendo esa problemática desde hace muchos años ya", cuando ejercía como fiscal. Por último Negro reconoció "un leve crecimiento de las cifras que tienen que ver con abigeato".