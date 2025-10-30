Las parejas de los jugadores de Peñarol presentes en los festejos de la Copa AUF Uruguay: mirá las fotos que compartieron

Melanie Guignant y Héctor Villalba con Valentino y Tiziano

Brayan Cortés, Vanesa Montes y sus hijos Benjamín, Isabella y Santino

Varios jugadores de Peñarol publicaron este jueves fotos de los festejos de la conquista de la Copa AUF Uruguay. Varios se mostraron en pareja, otros con amigos y algunos en familia.

El carbonero derrotó 2-0 a Plaza Colonia el miércoles con un gol en contra de Guillermo Reyes, tras un furibundo remate de Leonardo Fernández, y otro de Eric Remedi, para ganar el torneo por primera vez en su historia, tras cuatro ediciones.

La hinchada de Peñarol festejó apenas terminó el partido pero en el acto comenzó a cantar para ganar el partido del domingo, contra Defensor Sporting, por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Luego de la premiación, donde participó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso, varios jugadores se quedaron a nivel de campo y se sacaron fotos especiales para el recuerdo.

Diego Aguirre compartió un banner publicado por Peñarol. Tomás Olase, que ya hace fútbol interno en Los Aromos y sigue su recuperación tras sufrir rotura de ligamentos cruzados, se sacó una foto con la medalla, Jesús Trindade compartió una foto con un amigo con la copa, mientras que los juveniles Julio Daguer y Germán Barbas, otro que se recupera de rotura de cruzados, se fotografiaron juntos.

Otros dejaron fotos para el recuerdo con sus parejas.

"Qué fortuna vivirlo juntos", le dedicó Nadia Pereira a su novio Nahuel Herrera, quien en su cuenta de X le respondió: "Te amo mi amor, siempre juntos".

Pereira fue jugadora de fútbol en Montevideo City Torque.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Nadia Pereira y Nahuel Herrera Nadia Pereira y Nahuel Herrera

La doctora Mercedes Carrau, quien se recibió de doctora este año, compartió una foto con Maximiliano Silvera con dos emojis de corazones, uno amarillo y otro negro. Meche es fanática de Peñarol.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Mercedes Carrau y Maximiliano Silvera Mercedes Carrau y Maximiliano Silvera

Ignacio Sosa compartió foto con Julieta Hermin que es licenciada en Comunicación con énfasis en Publicidad.

Julieta es también creadora de contenido y en TikTok tiene más de 20 mil seguidores en su cuenta @julihermin.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Ignacio Sosa y Julieta Hermin Ignacio Sosa y Julieta Hermin

El volante aurinegro también posó con el director de Relaciones Institucionales del club, Walter Olivera.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Ignacio Sosa y Walter Olivera Ignacio Sosa y Walter Olivera

Alejo Cruz se mostró con Sabrina Verdecanna, que estudia en Magisterio y que anteriormente cursó estudios en Licenciatura en Gerencia y Administración.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Alejo Cruz y Sabrina Verdecanna Alejo Cruz y Sabrina Verdecanna

Martín Campaña se mostró con su esposa, Valentina Viera, con quien se casó en 2018.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Valentina Viera y Martín Campaña Valentina Viera y Martín Campaña

El golero chileno Brayan Cortés fue acompañado por su esposa Vanesa Montes y sus tres hijos: Isabella, Benjamín y Santino. "Los que siempre están", escribió el ex Colo Colo.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Brayan Cortés, Vanesa Montes y sus hijos Benjamín, Isabella y Santino Brayan Cortés, Vanesa Montes y sus hijos Benjamín, Isabella y Santino

El juvenil Kevin Rodríguez publicó una foto con Paula Beltrán. "Te amo, gracias por dejarme ser parte", le dedicó ella que tiene un salón de belleza.

Rodríguez también se sacó una foto en zona de vestuarios con el juvenil Lorenzo Couture.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Kevin Rodríguez y Paula Beltrán Kevin Rodríguez y Paula Beltrán

Esta fue la foto que publicó el juvenil Leandro Umpiérrez, jugador juvenil clave en los dos primeros partidos pero que para la final no llegó a integrar el plantel por lesión.

20251029 Festejos de los jugadores de Peñarol tras ganar la Copa AUF Uruguay 2025. Leandro Umpiérrez Leandro Umpiérrez

Emanuel Gularte se mostró con su esposa María Victoria Mozzone y sus dos hijos. El defensor compartió una publicación de su suegro, el comunicador Adrián Mozzone, quien les escribió: "Familia te saca campeón. Los amo".

El argentino nacionalizado paraguayo, Héctor Fabián "Tito" Villalba, lesionado, estuvo en los festejos con su esposa Melanie Guignant y sus hijos Valentino y Tiziano. Ella tiene 22 mil seguidores en Instagram.