El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Las parejas de los jugadores de Peñarol presentes en los festejos de la Copa AUF Uruguay: mirá las fotos que compartieron

Mirá las fotos que publicaron los jugadores de Peñarol tras la conquista de la Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia: varios se mostraron en pareja con el trofeo

30 de octubre 2025 - 16:42hs
Foto: Dante Fernández/Focouy
Varios jugadores de Peñarol publicaron este jueves fotos de los festejos de la conquista de la Copa AUF Uruguay. Varios se mostraron en pareja, otros con amigos y algunos en familia.

El carbonero derrotó 2-0 a Plaza Colonia el miércoles con un gol en contra de Guillermo Reyes, tras un furibundo remate de Leonardo Fernández, y otro de Eric Remedi, para ganar el torneo por primera vez en su historia, tras cuatro ediciones.

La hinchada de Peñarol festejó apenas terminó el partido pero en el acto comenzó a cantar para ganar el partido del domingo, contra Defensor Sporting, por la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Luego de la premiación, donde participó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso, varios jugadores se quedaron a nivel de campo y se sacaron fotos especiales para el recuerdo.

PEÑAROL

Diego Aguirre: el valor que le dio a la conquista de la Copa AUF Uruguay y las fichas que le puso a Leonardo Fernández para el cierre del 2025 en Peñarol

Nicolás de la Cruz, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta tras el pase de Flamengo a la final
MIRÁ EL TUIT

Copa Libertadores: la chicana que tres jugadores del Flamengo y la selección uruguaya le dedicaron a un jugador de Racing, con Peñarol y Nacional involucrados

Diego Aguirre compartió un banner publicado por Peñarol. Tomás Olase, que ya hace fútbol interno en Los Aromos y sigue su recuperación tras sufrir rotura de ligamentos cruzados, se sacó una foto con la medalla, Jesús Trindade compartió una foto con un amigo con la copa, mientras que los juveniles Julio Daguer y Germán Barbas, otro que se recupera de rotura de cruzados, se fotografiaron juntos.

Otros dejaron fotos para el recuerdo con sus parejas.

"Qué fortuna vivirlo juntos", le dedicó Nadia Pereira a su novio Nahuel Herrera, quien en su cuenta de X le respondió: "Te amo mi amor, siempre juntos".

Pereira fue jugadora de fútbol en Montevideo City Torque.

La doctora Mercedes Carrau, quien se recibió de doctora este año, compartió una foto con Maximiliano Silvera con dos emojis de corazones, uno amarillo y otro negro. Meche es fanática de Peñarol.

Ignacio Sosa compartió foto con Julieta Hermin que es licenciada en Comunicación con énfasis en Publicidad.

Julieta es también creadora de contenido y en TikTok tiene más de 20 mil seguidores en su cuenta @julihermin.

El volante aurinegro también posó con el director de Relaciones Institucionales del club, Walter Olivera.

Alejo Cruz se mostró con Sabrina Verdecanna, que estudia en Magisterio y que anteriormente cursó estudios en Licenciatura en Gerencia y Administración.

Martín Campaña se mostró con su esposa, Valentina Viera, con quien se casó en 2018.

El golero chileno Brayan Cortés fue acompañado por su esposa Vanesa Montes y sus tres hijos: Isabella, Benjamín y Santino. "Los que siempre están", escribió el ex Colo Colo.

El juvenil Kevin Rodríguez publicó una foto con Paula Beltrán. "Te amo, gracias por dejarme ser parte", le dedicó ella que tiene un salón de belleza.

Rodríguez también se sacó una foto en zona de vestuarios con el juvenil Lorenzo Couture.

Esta fue la foto que publicó el juvenil Leandro Umpiérrez, jugador juvenil clave en los dos primeros partidos pero que para la final no llegó a integrar el plantel por lesión.

Emanuel Gularte se mostró con su esposa María Victoria Mozzone y sus dos hijos. El defensor compartió una publicación de su suegro, el comunicador Adrián Mozzone, quien les escribió: "Familia te saca campeón. Los amo".

El argentino nacionalizado paraguayo, Héctor Fabián "Tito" Villalba, lesionado, estuvo en los festejos con su esposa Melanie Guignant y sus hijos Valentino y Tiziano. Ella tiene 22 mil seguidores en Instagram.

