¿Reelección de Ignacio Ruglio en Peñarol? Lo que dicen los estatutos, las dos bibliotecas y lo que quiere el presidente

Está olvidado en un cajón. Pero en Peñarol saben que si no vuelven sobre el tema y lo resuelven rápidamente , en un futuro no muy lejano habrá problemas. Es más, tienen claro que aún cuando lo cierren, también habrá importantes discusiones jurídicas por zanjar. ¿Puede Ignacio Ruglio volver a ser presidente de club en las elecciones de fines de 2026?

El mismo fue votado por la Asamblea Representativa de Peñarol, que es el máximo órgano político del club. Es decir que por la relevancia del tema, el mismo no pasó por la decisión del consejo directivo.

Según el mismo, un presidente solo puede ser reelecto una vez.

Es decir que no puede postularse para un tercer mandato, aunque posteriormente, dejando pasar un período, estará nuevamente en condiciones de ser elegido.

Ruglio fue elegido el 5 de diciembre de 2020 como presidente de Peñarol y el 19 de noviembre de 2023 fue reelecto. Su mandato termina a fines de 2026.

¿Por qué no se aprobó el nuevo Estatuto de Peñarol?

El tiempo pasó y el nuevo Estatuto de Peñarol no se aprobó.

¿Qué pasó? El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que es el ente rector de las asociaciones civiles, realizó dos observaciones. Una de forma y otro de fondo. Y las mismas aún no fueron levantadas.

La cuestión de fondo tenía que ver con la cantidad de copias que tenía que tener el Estatuto, un detalle bastante menor.

La cuestión de forma fue algo que no formó parte de la redacción original pero que el MEC entendió pertinente que debía estar redactado en el Estatuto: si existe o no un tope de períodos para la integración del consejo directivo del club.

El consejero Santiago Sánchez fue quien volvió a poner sobre la mesa ese punto en el consejo directivo, meses atrás.

Ahí Peñarol debe definir una postura de si los consejeros tienen la posibilidad de permanecer en sus cargos sin limitación alguna o si la misma debe estar topeada en una determinada cantidad, por ejemplo de tres períodos, de modo tal de permitir una renovación y el ingreso de generaciones más jóvenes.

Las dos bibliotecas que se generarán cuando se aprueba el nuevo Estatuto de Peñarol

Cuando Peñarol levante esas observaciones deberá solicitarle nuevamente al MEC que apruebe el Estatuto. Eso podrá ocurrir en el curso de este año o en 2025.

Pero ese no será la salida para el asunto.

Porque ahí se generarán dos bibliotecas de cara al acto eleccionario de fines de 2026.

La posición de Jorge Barrera sobre la posibilidad de que Ignacio Ruglio sea reelecto en Peñarol

El expresidente Jorge Barrera dio su punto de vista el pasado domingo en Punto Penal, de Canal 10.

Cuando se le consultó si Ruglio puede ser reelecto respondió: "Si, claro. Una cosa es que pueda, otra es si lo va a hacer. Si lo va a hacer no sé, porque no hablo de política con Nacho. En el proyecto que se votó dice claramente que no podés estar por más de dos períodos. Eso se votó, pero empieza a tener vigencia cuando el MEC apruebe ese cambio de Estatuto".

"Desde el punto de vista técnico, que fue estrictamente la charla que tuve con Ruglio, efectivamente no hay retroactividad de la norma. La Asamblea Representativa lo votó, pero comienza a regir una vez que esté aprobado por el MEC que es la policía administrativa (de las asociaciones civiles). Si lo aprueba empieza a regir ahí. Antes de esa votación el presidente podía estar todo el tiempo que quisiera: Cataldi, Damiani... Fue un planteo que se hizo en directiva, por honestidad intelectual ni siquiera fue mío, y lo apoyé firmemente, y ahí se pusieron dos períodos", agregó.

Según esta posición, que el nuevo Estatuto no será retroactivo quiere decir que Peñarol comenzará regirse por ese nuevo cuerpo normativo y los presidentes arrancarán "de cero". El que sea elegido, podrá volver a ser electo un período más. Pero no se tendrá en cuenta a la hora de medir la reelección lo que establecía el viejo Estatuto porque el mismo ya no tendrá validez. Según esta posición, la resolución del MEC es lo que le da eficacia a lo decidido por la Asamblea General de Peñarol.

Sin embargo, hay otra posición jurídica que dice que el acto a tener en cuenta es la resolución de la Asamblea y que el MEC solo le da formalidad, pero no eficacia a lo que el Estatuto dispone. La voluntad de la Asamblea y el espíritu del cambio de la norma fue topear la posibilidad de que un presidente sea reelecto por más de dos períodos y en caso de desatenderse eso, el actual mandatario podría estar hasta cuatro mandatos en el poder, lo cual es un contrasentido a lo que se decidió.

La discusión de fondo es si el acto del MEC constituye el derecho o si simplemente lo enuncia.

¿Cómo se subsanará esa duda? Es una pregunta que aún no tiene respuesta.

"Seguramente se genere una discusión interna en el club, se consulten expertos en el área jurídica y se intente llegar a un consenso. Se podría hacer una consulta ante el propio MEC, pero creo que es mejor dar esa discusión puertas adentro del club", dijo a Referí un dirigente aurinegro.

En Peñarol está trabajando desde el año pasado una comisión para levantar las observaciones y lograr que el Estatuto quede aprobado lo antes posible.

Lo que Ignacio Ruglio pretende en Peñarol

Si bien es una realidad de que este tema no forma parte del día a día ni de la agenda del consejo directivo de Peñarol ni está instalado como insumo de charla porque falta mucho para las elecciones, lo que es un hecho es que Ruglio ya le consultó el tema a Jorge Barrera.

Y según pudo saber Referí, el presidente quiere seguir en su cargo, aunque para eso se deben dar algunas condiciones.

En primer lugar, tendría que seguir sin aprobarse el nuevo Estatuto llegadas las elecciones de 2026.

Si el nuevo Estatuto se aprueba, debería adoptarse una posición jurídica interna en el club, que favorezca sus intereses de poder ser elegido presidente aún cuando ya viene de dos períodos y que el nuevo cuerpo normativo limita a dos presidencias los mandatos.

Ya sabe de antemano que eso contará con la ferviente oposición de todo el bloque que hoy está aglutinado bajo la fórmula de una "alianza" que lo tiene en desventaja en el consejo directivo.

En tercer lugar, Ruglio, un animal político en la interna de Peñarol, con un largo camino ya recorrido como oposición y presidente, solo se presentará si tiene un panorama favorable y alentador como para volver a ser votado.

Y ese partido no se juega solo en la arena política. También se juega en la cancha donde los resultados deportivos suelen tener un impacto muy fuerte en la vida diaria del club.

Hay un detalle que no es menor. El 12 de diciembre, Peñarol sacó a pasear por Montevideo su copa de campeón uruguayo 2024. Pero después comenzó un recorrido por el interior lo que es visto en ciertos sectores de Peñarol como una actividad política del oficialismo, de lograr cercanía con el socio del interior, como una forma indirecta de captar votos a futuro.

Falta mucho tiempo aún, el tema no está en la agenda de Peñarol, pero Ruglio proyecta su futuro y llegado el momento dará, si las cuestiones jurídicas así se lo permiten, seguir al frente del aurinegro.