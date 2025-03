Juan Rodríguez debutó en Peñarol y está en la mira de un grande de Europa; mirá qué club lo sigue

URUGUAYOS El gran comienzo de campaña de Washington Aguerre, el ex Peñarol, que ya tiene una racha invicto en Independiente Medellín; mirá sus números

El zaguero oriundo de San Ramón jugó la temporada pasada en Boston River sumando 23 partidos.

Este año lo arrancó jugando el Sudamericano sub 20 donde Uruguay quedó eliminado del Mundial de Chile.

Tras tomarse unos días de deliberación tras conversar con el jugador, Aguirre lo sumó a los entrenamientos y el domingo le confió la titularidad.

En el Campeón del Siglo un integrante del departamento de scouting de un importante equipo europeo estuvo viendo al futbolista.

El equipo en cuestión es Borussia Dortmund, uno de los grandes del fútbol alemán y un equipo que se ha destacado en los últimos años por promover jóvenes y talentosos valores en el mercado europeo.

En ese equipo jugó Ruben Sosa en la temporada 1995-1996, antes de pasar a Logroñés volver al fútbol uruguayo para jugar en Nacional.

En 2017 estuvo en el equipo B, Guillermo May, delantero formado en Nacional.

En los días previos al partido surgieron versiones de prensa de que el presidente Ignacio Ruglio le pidió a Aguirre que pusiera a Rodríguez, de modo tal de generar la posibilidad de que fuera observador por los mercados a donde puede ser transferido.

Sin embargo, Aguirre declaró después del partido: "Las decisiones son 100% mías y no hay ninguna sugerencia de nadie, que no sea de la comisión técnica, respecto a que algún jugador juegue o no. Eso es clarísimo".