Peñarol volvió a golear y dio un paso clave rumbo a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala en mujeres: mirá los goles

Peñarol goleó este lunes a Víctor Muriel de Bolivia en la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores femenina de fútbol sala que se disputa en Luque.

Las aurinegras ganaron 4-0 encarrilando el partido con un gol de la brasileña Maria Clara Lima a los 7 segundos de juego.

Posteriormente marcó la otra brasileña, Maria Clara Soares a los 3' y luego el elenco boliviano se metió dos goles en contra , a través de Martha Chura a los 27' y Dayana Jiménez a los 28'.

Las aurinegras había debutado el sábado vapuleando 6-1 a Sport Colonial de Paraguay con goles de Mariana Crácano, Naiara Ferrari, María Lima, Stefany Suárez, Shamila González y María Clara Soares.

El domingo empataron 2-2 con Universidad de Chile con un golazo de Naiara Ferrari y otro de Stefany Suárez.

Las dirigidas por Andrés Izquierdo vuelve a jugar el miércoles a la hora 16.00 frente a PKS Futsal de Ecuador.

Si este lunes Universidad de Chile, vence a Sport Colonial, tanto las chilenas como Peñarol ya habrán asegurado su clasificación a semifinales, instancia que Peñarol no juega desde 2018.

En el grupo B juegan Taboao Magnus de Brasil, Talentos de Colombia, All Boys de Argentina, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.

Los dos primeros de cada llave avanzan a las semifinales que se jugarán el viernes.

Peñarol es ocho veces seguido campeón uruguayo en esta disciplina.