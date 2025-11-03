Peñarol volvió a golear y dio un paso clave rumbo a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala en mujeres: mirá los goles

Peñarol goleó este lunes a Víctor Muriel de Bolivia en la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores femenina de fútbol sala que se disputa en Luque.
Las aurinegras ganaron 4-0 encarrilando el partido con un gol de la brasileña Maria Clara Lima a los 7 segundos de juego.
Posteriormente marcó la otra brasileña, Maria Clara Soares a los 3' y luego el elenco boliviano se metió dos goles en contra, a través de Martha Chura a los 27' y Dayana Jiménez a los 28'.
Las aurinegras había debutado el sábado vapuleando 6-1 a Sport Colonial de Paraguay con goles de Mariana Crácano, Naiara Ferrari, María Lima, Stefany Suárez, Shamila González y María Clara Soares.
El domingo empataron 2-2 con Universidad de Chile con un golazo de Naiara Ferrari y otro de Stefany Suárez.
Las dirigidas por Andrés Izquierdo vuelve a jugar el miércoles a la hora 16.00 frente a PKS Futsal de Ecuador.
Si este lunes Universidad de Chile, vence a Sport Colonial, tanto las chilenas como Peñarol ya habrán asegurado su clasificación a semifinales, instancia que Peñarol no juega desde 2018.
En el grupo B juegan Taboao Magnus de Brasil, Talentos de Colombia, All Boys de Argentina, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.
Los dos primeros de cada llave avanzan a las semifinales que se jugarán el viernes.
Peñarol es ocho veces seguido campeón uruguayo en esta disciplina.