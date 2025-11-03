Dólar
El Observador / Polideportivo / FÚTBOL SALA

Peñarol volvió a golear y dio un paso clave rumbo a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala en mujeres: mirá los goles

Peñarol vapuleó 4-0 a Víctor Muriel de Bolivia en su tercera participación del grupo A de la Copa Libertadores de fútbol sala

3 de noviembre 2025 - 18:32hs
Video: @LibertadoresFS

Peñarol goleó este lunes a Víctor Muriel de Bolivia en la tercera fecha del grupo A de la Copa Libertadores femenina de fútbol sala que se disputa en Luque.

Las aurinegras ganaron 4-0 encarrilando el partido con un gol de la brasileña Maria Clara Lima a los 7 segundos de juego.

Posteriormente marcó la otra brasileña, Maria Clara Soares a los 3' y luego el elenco boliviano se metió dos goles en contra, a través de Martha Chura a los 27' y Dayana Jiménez a los 28'.

Las aurinegras había debutado el sábado vapuleando 6-1 a Sport Colonial de Paraguay con goles de Mariana Crácano, Naiara Ferrari, María Lima, Stefany Suárez, Shamila González y María Clara Soares.

Gustavo Tejera
PEÑAROL

El penal que Gustavo Tejera le cobró a Peñarol: el error de Nahuel Herrera, la caída exagerada, el recuerdo amargo de los violetas y un antecedente contra Deportivo Maldonado en 2021

Imanol Machuca de Vélez Sarsfield ante Pedro Milans de Peñarol por la Copa Libertadores
FÚTBOL

Escándalo: la FIFA confirmó la suspensión de un año por falsificación de documentos para los tres argentinos sancionados, uno de ellos, enfrentó con Vélez a Peñarol en Copa Libertadores

El domingo empataron 2-2 con Universidad de Chile con un golazo de Naiara Ferrari y otro de Stefany Suárez.

Las dirigidas por Andrés Izquierdo vuelve a jugar el miércoles a la hora 16.00 frente a PKS Futsal de Ecuador.

Si este lunes Universidad de Chile, vence a Sport Colonial, tanto las chilenas como Peñarol ya habrán asegurado su clasificación a semifinales, instancia que Peñarol no juega desde 2018.

En el grupo B juegan Taboao Magnus de Brasil, Talentos de Colombia, All Boys de Argentina, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.

Los dos primeros de cada llave avanzan a las semifinales que se jugarán el viernes.

Peñarol es ocho veces seguido campeón uruguayo en esta disciplina.

