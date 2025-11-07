Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Diego Aguirre apostó al juvenil Stiven Muhlethaler y a otras sorpresas en el equipo titular de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

El entrenador carbonero busca variantes ante los celestes, debido a las bajas que tiene en el plantel;

7 de noviembre 2025 - 12:20hs
Stiven Muhlethaler y Germán Barrios

Stiven Muhlethaler y Germán Barrios 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol entrenó en la mañana de este viernes en Los Aromos con la mente puesta en lo que será su despedida del Torneo Clausura que conquistó, cuando este domingo desde la hora 16.30 enfrente a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, con la misión de ganar y esperar que su eterno rival, Nacional, pierda con Defensor Sporting, para forzar una final por la Tabla Anual.

En ese contexto es un encuentro importante para los dirigidos por Diego Aguirre, por más que el director técnico de los manyas admitió que es muy difícil que se puedan dar los dos resultados.

Por su parte, Montevideo City Torque se juega un lugar en la Copa Sudamericana del año que viene, por lo que se espera un partido de ida y vuelta

Se encuentran suspendidos Eric Remedi e Ignacio Sosa en la mitad de la cancha. Por su parte, Maximiliano Olivera y Héctor "Tito" Villalba, aún no están prontos para volver de sus lesiones.

Según ya anunció Diego Aguirre, Olivera lo guardarán para la semifinal contra Liverpool (si es que no hay una final por la Tabla Anual ante Nacional), en tanto que el argentino, también está en condiciones de estar en el plantel ante los negriazules, luego de su fuerte esguince de tobillo sufrido ante Miramar Misiones en Durazno.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

20250910 Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, en el partido ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Obviamente que no se toman en cuenta los cinco jugadores que tienen lesiones graves y que se vienen reponiendo de las mismas, aunque no jugarán más por este año: David Terans, Tomás Olase, Eduardo Darias, Germán Barbas y Javier Cabrera.

Peñarol entrenó bajo las órdenes de Diego Aguirre con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Lucas Hernández; Jesús Trindade, Umpiérrez o Couture, Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

En lugar de Milans, también probó con Emanuel Gularte, en tanto que por Leandro Umpiérrez colocó en la práctica al juvenil Lorenzo Couture.

En las próximas horas, el DT carbonero definirá los 11 titulares, pero este es el equipo que probó en Los Aromos.

Peñarol Diego Aguirre Torneo Clausura Montevideo City Torque Estadio Centenario Los Aromos Stiven Muhlethaler

