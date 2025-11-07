La dura lesión de Kike Olivera que lo dejará sin jugar en Gremio y en los partidos de la fecha FIFA de noviembre de la selección uruguaya
El futbolista del club gaúcho estará un tiempo fuera de las canchas en su recuperación
7 de noviembre 2025 - 15:49hs
Kike Olivera en Gremio
El delantero uruguayo de Gremio, Kike Olivera, sufrió una lesión en las últimas horas y de esa manera, se perderá los próximos partidos de su club, así como también los dos que disputará la selección uruguaya en la doble fecha FIFA de noviembre ante Estados Unidos y México.
Gremio emitió un comunicado este viernes en el que informó la importante lesión que sufrió el futbolista.
"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el delantero Cristian Olivera sufrió una entorsis de grado II en el tobillo izquierdo y, tras realizarse los exámenes correspondientes, se le diagnosticó una lesión del ligamento deltoideo. El deportista se encuentra en tratamiento de fisioterapia para su recuperación", informó el club gaúcho.
Otra vez sin poder jugar en la selección uruguaya
Kike Olivera se perdió los dos partidos de la selección uruguaya de octubre en Malasia contra República Dominicana y Uzbekistán.