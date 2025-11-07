La dura lesión de Kike Olivera que lo dejará sin jugar en Gremio y en los partidos de la fecha FIFA de noviembre de la selección uruguaya

El delantero uruguayo de Gremio, Kike Olivera , sufrió una lesión en las últimas horas y de esa manera, se perderá los próximos partidos de su club, así como también los dos que disputará la selección uruguaya en la doble fecha FIFA de noviembre ante Estados Unidos y México.

Gremio emitió un comunicado este viernes en el que informó la importante lesión que sufrió el futbolista.

"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio Foot-Ball Porto Alegrense informa que el delantero Cristian Olivera sufrió una entorsis de grado II en el tobillo izquierdo y, tras realizarse los exámenes correspondientes, se le diagnosticó una lesión del ligamento deltoideo. El deportista se encuentra en tratamiento de fisioterapia para su recuperación", informó el club gaúcho.

Kike Olivera se perdió los dos partidos de la selección uruguaya de octubre en Malasia contra República Dominicana y Uzbekistán.

Como informó el pasado 5 de octubre Referí, el técnico de la celeste, Marcelo Bielsa, quedó muy molesto con la actitud de Olivera en ese momento.

El delantero de Gremio primero estuvo reservado para viajar a Malasia a disputar los encuentros contra República Dominicana y Uzbekistán, y luego quedó en la convocatoria final.

No obstante, Kike Olivera adujo estar lesionado y por eso no viajó.

gdwwcbdwmaaiw-o-jpg..webp Kike Olivera @Uruguay

Desde el seno de la selección uruguaya se comunicaron con su club, Gremio, que en más de una ocasión, según supo Referí, informó que el delantero no tenía entonces ninguna lesión.

Con el paso de los días, Marcelo Bielsa habló con el futbolista y estaba en la lista de reservas para jugar ahora con Uruguay ante México y Estados Unidos.

No obstante, esta lesión lo dejará fuera de ambos compromisos, por lo que otra vez se quedará sin defender a la selección uruguaya.