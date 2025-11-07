La muy buena noticia que recibió Marcelo Bielsa para la selección uruguaya de cara a los partidos de la fecha FIFA de noviembre ante México y Estados Unidos

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya está en la recta final para lo que será la doble fecha FIFA del mes de noviembre en la que enfrentará a los combinados de México y Estados Unidos, dos de los tres anfitriones del Mundial 2026 al que la celeste ya clasificó, y el DT argentino recibió una buena noticia en las últimas horas: se confirmó que Federico Valverde no tiene lesión.

Como informó Referí el pasado martes, Federico Valverde salió lesionado en el último minuto de la derrota 1-0 de Real Madrid en su visita a Liverpool en Anfield Road por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

Al término del partido, el futbolista sostuvo: " No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Veremos ".

La selección uruguaya enfrentará a México y a Estados Unidos el 15 y 18 de este mes en Torreón y Tampa, respectivamente, en el marco de la doble fecha FIFA de noviembre.

El capitán de Real Madrid, Federico Valverde, se sometió este jueves a diversas pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde los servicios médicos del club blanco confirmaron que no hay lesión, por lo que podrá ser de la partida contra Rayo Vallecano este domingo en Vallecas por una nueva fecha de LaLiga de España.

20240722 Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay en la Copa América 2024 Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay en la Copa América 2024 FOTO: @Uruguay

Pero a su vez, también podrá estar con la selección uruguaya en esos dos partidos contra México y Estados Unidos que comienzan en ocho días.