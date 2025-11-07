La muy buena noticia que recibió Marcelo Bielsa para la selección uruguaya de cara a los partidos de la fecha FIFA de noviembre ante México y Estados Unidos
El entrenador del combinado nacional ya se prepara para dos compromisos importantes y el primero se disputa en ocho días
7 de noviembre 2025 - 13:38hs
Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay
La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya está en la recta final para lo que será la doble fecha FIFA del mes de noviembre en la que enfrentará a los combinados de México y Estados Unidos, dos de los tres anfitriones del Mundial 2026 al que la celeste ya clasificó, y el DT argentino recibió una buena noticia en las últimas horas: se confirmó que Federico Valverde no tiene lesión.
El capitán de Real Madrid, Federico Valverde, se sometió este jueves a diversas pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde los servicios médicos del club blanco confirmaron que no hay lesión, por lo que podrá ser de la partida contra Rayo Vallecano este domingo en Vallecas por una nueva fecha de LaLiga de España.
Pero a su vez, también podrá estar con la selección uruguaya en esos dos partidos contra México y Estados Unidos que comienzan en ocho días.