La muy buena noticia que recibió Marcelo Bielsa para la selección uruguaya de cara a los partidos de la fecha FIFA de noviembre ante México y Estados Unidos

El entrenador del combinado nacional ya se prepara para dos compromisos importantes y el primero se disputa en ocho días

7 de noviembre 2025 - 13:38hs
Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay

@Uruguay

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya está en la recta final para lo que será la doble fecha FIFA del mes de noviembre en la que enfrentará a los combinados de México y Estados Unidos, dos de los tres anfitriones del Mundial 2026 al que la celeste ya clasificó, y el DT argentino recibió una buena noticia en las últimas horas: se confirmó que Federico Valverde no tiene lesión.

Al término del partido, el futbolista sostuvo: "No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Veremos".

Valverde podrá jugar con Uruguay

La selección uruguaya enfrentará a México y a Estados Unidos el 15 y 18 de este mes en Torreón y Tampa, respectivamente, en el marco de la doble fecha FIFA de noviembre.

Stiven Muhlethaler y Germán Barrios 
FÚTBOL

Diego Aguirre apostó al juvenil Stiven Muhlethaler y a otras sorpresas en el equipo titular de Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Federico Valverde con el premio MVP ante Juventus
FÚTBOL

Federico Valverde es el único uruguayo nominado a los premios FIFA The Best 2025; mirá contra quiénes compite

El capitán de Real Madrid, Federico Valverde, se sometió este jueves a diversas pruebas médicas en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde los servicios médicos del club blanco confirmaron que no hay lesión, por lo que podrá ser de la partida contra Rayo Vallecano este domingo en Vallecas por una nueva fecha de LaLiga de España.

20240722 Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay en la Copa América 2024
Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay en la Copa América 2024

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay en la Copa América 2024

Pero a su vez, también podrá estar con la selección uruguaya en esos dos partidos contra México y Estados Unidos que comienzan en ocho días.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa FIFA Fecha FIFA Federico Valverde

