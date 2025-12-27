Polémica por embajador en Etiopía: funcionarios del Servicio Exterior sostienen que no hubo ofertas a diplomáticos de carrera y piden reducir "vacantes políticas"

La designación por confianza política de Mario Ángel Silva como nuevo embajador en Etiopía despertó críticas en la oposición por no respetar la carrera diplomática y por haberle confiado la representación del país en que tiene sede la Unión Africana a un hombre que no terminó el liceo y aprobó hasta cuarto de Secundaria.

A raíz de esa polémica, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior de la República (Afuseu) apuntó en un comunicado que el cargo no le fue ofrecido a ningún diplomático de carrera y pidió que se reduzca por ley el número permitido de "vacantes políticas".

"La Embajada de Uruguay en Addis Abeba, Etiopía, posee una importancia significativa para el relacionamiento externo del país, tanto por su jurisdicción ante una importante nación africana, como por ser sede de la Unión Africana, organización regional de amplio y profundo desarrollo institucional y representatividad que nuclea a los 55 Estados de dicho continente", destacaron los funcionarios del Servicio Exterior.

El gremio recordó que esa misión diplomática "fue abierta hace cerca de diez años en el marco de la elección de Uruguay al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y hasta el momento, los tres embajadores –concurrentes o residentes– que Uruguay ha tenido ante Etiopía, han sido diplomáticos de carrera".

"No le consta a Afuseu que, en esta oportunidad, el cargo de embajador en Addis Abeba le haya sido ofrecido a un funcionario/a del Servicio Exterior, aún menos a “diez” como dicen algunas versiones de prensa", remarcaron.

El Observador había consignado que fuentes de Cancillería indicaron que hubo "múltiples consultas" para designar al embajador en Etiopía y que en el gobierno ilustraban que, así como había diez personas dispuestas a radicarse en sedes como Nueva York, muchos rechazaron el destino de Addis Abeba. La nueva administración fundamentó que para esa embajada pretendía una figura de confianza política con "perfil afrodescendiente" y con buenos conocimientos de África, por lo que no incluía en su versión a los diplomáticos de carrera.

Los funcionarios aclararon en su comunicado que "no cuestionan la designación del actual candidato elegido por el Poder Ejecutivo para tal destino" y que, "como lo hacen con todos los funcionarios de particular confianza, ofrecerán toda la colaboración que el mismo pueda requerir, porque lo que está en juego es la representación del Estado y la nación uruguaya".

Los diplomáticos advirtieron no obstante que sí "seguirán defendiendo, sin entrar en casos concretos, la reducción de las “vacantes políticas” de embajadores y ministros del Servicio Exterior, hoy fijadas por decreto en veinte, un número sumamente excesivo para lo que es el carácter profesional del Servicio Exterior y la fortaleza institucional del país".

"A tales efectos, Afuseu espera que el planteo sobre dicha reducción, que no logró ser aprobado en la pasada Ley de Presupuesto, sea retomado a la brevedad como proyecto de ley", concluyeron.

De las 28 designaciones de embajadores que lleva la administración de Mario Lubetkin en Cancillería, diez han sido a figuras de confianza política que no son funcionarios de carrera.