Designan en Etiopía a embajador criticado por la oposición porque no terminó el liceo: el gobierno destacó el "perfil afrodescendiente"

La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de designar como embajador político a Mario Ángel Silva Castro al frente de la sede diplomática de Uruguay en Etiopía motivó críticas de la oposición por las credenciales del candidato , cuya venia fue ratificada en el Senado solo con los votos del oficialismo en una sesión extraordinaria en la que el tema fue tratado como grave y urgente para poder darle celeridad.

Además de cuestionar la decisión de enviar a un embajador político a ese destino –donde está la sede de la Unión Aficana (UA) y la ciudad, Adís Abeba (capital del país), con el personal diplomático más numeroso, solo detrás de Nueva York y Ginebra–, la oposición apuntó al curriculum de Silva, que no terminó el liceo y aprobó hasta cuarto de Secundaria .

Para el gobierno, sin embargo, primó el " perfil afrodescendiente y con conocimiento de África " de Silva, además de que, ante " múltiples consultas " hechas por la Cancillería, otros candidatos rechazaron el ofrecimiento de conducir la misión diplomática en Adís Abeba.

Fue decisivo, entonces, un " plan de trabajo" presentado por Silva respecto a la relación con la UA y a la integración económica y regional de ese país, señalaron a El Observador fuentes de Cancillería.

Aunque es tradición que los candidatos a representar al país en las embajadas del mundo comparezcan antes de que se vote su venia en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, en esta ocasión esa instancia no sucedió. La explicación del Frente Amplio, transmitida por el senador Daniel Caggiani en la sesión extraordiana celebrada este lunes, fue que no dio el tiempo para cumplir con ello por el tratamiento del Presupuesto y que la designación se aprobaría tácitamente el 6 de enero.

"Para nosotros es importante que el futuro embajador cuente con el respaldo suficiente de este Senado de la República a los efectos de que pueda desarrollar la tarea en este importante destino", explicó Caggiani para fundamentar la decisión de llamar a esta sesión extraordinaria.

En el mensaje que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento destaca la "capacidad y eficiencia" de Silva, manifestada a través de las "actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional". Además, hace referencia a su "evidente idoneidad". Esto, sin embargo, es algo de estilo a incluir en las solicitudes de venia que envía el Ejecutivo, algo que remarcó el colorado Pedro Bordaberry en la sesión.

El curriculum anexado por el gobierno se indica que Silva tiene formación en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) como auxiliar contable y que aprobó hasta cuarto de liceo.

Ha realizado cursos en planificación, en formación docente para el programa de alfabetización digital de adultos mayores, diseño y desarrollo de encuestas, resolución de conflictos (un taller dictado por el colectivo Mundo Afro) y programación.

Pero fue la trayectoria como activista de Silva la que llevó al gobierno a inclinarse por él, además del plan de trabajo presentado. En el curriculum se lo presenta como "activista y experto en desarrollo y derechos de las y los afrodescendientes", con pasajes por Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, docente en talleres vinculados a la temática, así como otros roles dentro del activismo social.

"Ha tenido un compromiso muy importante con algunas instituciones destacadas en ese sentido, en el caso del Mundo Afro, y también ha trabajado de manera denodada sobre aspectos que hacen al vínculo entre nuestro país y la República de Etiopía", dijo Caggiani en la sesión.

La relevancia de Etiopía como destino diplomático está dada, además de los aspectos ya mencionados y otros esbozados por el Frente Amplio en el Parlamento, por la participación de este país africano en organismos internacionales (como el Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los BRICS) y porque Adís Abeba es considerada la "capital diplomática" de África.

En su fundamentación, el senador Caggiani hizo énfasis en las características de Etiopía como destino y no ahondó en el perfil de Silva como embajador, algo que luego fue criticado por la oposición.

La primera en manifestarse en contra había sido horas atrás la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien en redes sociales cuestionó la designación de una persona que solo cuenta con Primaria completa. "Después se preguntan por qué los jóvenes no quieren estudiar", escribió.

Sebastián Da Silva dijo que la designación confirmaba "algunas relaciones políticas por parte de la izquierda con los denominados colectivos" que "terminaban" en este tipo de nombramientos.

"Hay una confirmación, hay un sesgo", agregó. Y señaló que la izquierda "usa a algunos colectivos y después los designa".

"No hay una explicación que a mí me diga, este señor Mario Ángel Silva Castro tiene las condiciones para ir a Etiopía, salvo que –no se dijo acá–, sea por la cooperación de la diáspora de los afrodescendientes. Bueno, no se explica", sostuvo y lamentó no haber podido escuchar al hoy embajador designado.

Bordaberry, que ha expresado su oposición a la designación de embajadores políticos, cuestionó que, ante la relevancia del destino, el gobierno decidiera enviar a una persona cuya experiencia se basa en el activismo y el desarrollo del derecho de los afrodescendientes.

"No creo que vaya al África como activista y experto en desarrollo y derechos de los afrodescendientes, al África", ironizó. Y consideró que el gobierno debería haber designado a un embajador de carrera, porque en el curriculum de Silva no se encontraban elementos que permitieran deducir que contaba con experiencia en relaciones diplomáticas y negociaciones comerciales, algo que entendió clave para el destino.

El senador del Partido Colorado, Robert Silva, planteó que había una “distancia abismal” entre el curriculum que presentó el candidato y la importancia de la función que debía asumir.

El legislador pidió “disculpas” a la gente que “estudia, se forma y es profesional” y consideró que estaban metiendo “un misil en la sala de maquinas del mundo diplomático”. “Está mal hacerlo. Ahora, sin ser peyorativo, se está vulnerando la carrera diplomática porque se requieren habilidades, destrezas, conocimiento, saberes que en este caso no están”.

Su correligionario, Felipe Schipani, consideró "una verguenza" la designación de Silva. "Para ingresar a la Cancillería en el cargo más bajo se exige título universitario", apuntó.

Desde Cancillería, sin embargo, advirtieron que la representación se ofreció a "diez personas distintas" y que si bien hay múltiples personas dispuestas a ir a Nueva York, ninguna lo estuvo para Adís Abeba.

Las fuentes agregaron también que la postulación de Silva no provino del Frente Amplio, sino de la organización Mundo Afro.

