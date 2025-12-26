Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 27 de diciembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 23 °C y 32 °C, según el organismo oficial

26 de diciembre 2025 - 22:04hs
Archivo

Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 27 de diciembre será un día con probables precipitaciones y tormentas en todo el Uruguay, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.

Meteorología ya había emitido un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas. Desde la madrugada del sábado, al norte del Río Negro, habrá una "desmejora en las condiciones del tiempo", lo que incluye tormentas algunas puntualmente muy fuertes.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta. Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 23 °C a los 32 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas.

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 20 °C a los 33 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, también se esperan neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras.

Más tarde estará nuboso y cubierto, con tormentas aislada. Los vientos ascenderán hasta 60 kilómetros por hora en la costa y las temperaturas rondarán entre los 22 °C y los 35 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormenta aisladas. Más tarde estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 35 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. También se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 21 °C y los 28 °C.

