Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 27 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el sábado 27 de diciembre será un día con probables precipitaciones y tormentas en todo el Uruguay , con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.

Meteorología ya había emitido un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas . Desde la madrugada del sábado , al norte del Río Negro , habrá una "desmejora en las condiciones del tiempo", lo que incluye tormentas algunas puntualmente muy fuertes.

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta . Para la tarde noche , estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas . Los vientos alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 23 °C a los 32 °C .

CLIMA Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves de Navidad

CLIMA Advertencia especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas en Uruguay: mirá qué dice el aviso de Inumet

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas .

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 20 °C a los 33 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, también se esperan neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras.

Más tarde estará nuboso y cubierto, con tormentas aislada. Los vientos ascenderán hasta 60 kilómetros por hora en la costa y las temperaturas rondarán entre los 22 °C y los 35 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormenta aisladas. Más tarde estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 35 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. También se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 21 °C y los 28 °C.