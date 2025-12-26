Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 27 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 27 de diciembre será un día con probables precipitaciones y tormentas en todo el Uruguay, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en algunas costas.
Meteorología ya había emitido un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas. Desde la madrugada del sábado, al norte del Río Negro, habrá una "desmejora en las condiciones del tiempo", lo que incluye tormentas algunas puntualmente muy fuertes.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta. Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 23 °C a los 32 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas.
Para la tarde noche estará nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas en esta zona irán desde los 20 °C a los 33 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, también se esperan neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras.
Más tarde estará nuboso y cubierto, con tormentas aislada. Los vientos ascenderán hasta 60 kilómetros por hora en la costa y las temperaturas rondarán entre los 22 °C y los 35 °C.
Centro sur
Durante la mañana, el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormenta aisladas. Más tarde estará nuboso y cubierto, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en zonas costeras y las temperaturas rondarán entre los 20 °C y los 35 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora.
En la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. También se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 21 °C y los 28 °C.