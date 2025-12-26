Las diferencias de precios entre los supermercados de balnearios y Montevideo durante el verano

En el comienzo del verano se observan diferencias de precios entre los supermercados de Montevideo y los balnearios. La brecha más alta supera el 6%, según un relevamiento oficial.

El Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) del Ministerio de Economía (MEF) realizó una comparación de precios entre los comercios de la capital, Costa de Oro, Maldonado, Punta del Este y La Barra.

El reporte indicó que las variaciones se comportan de manera distinta según la localidad aunque se observa que al llegar a Maldonado aumentan más hacia el este.

El relevamiento toma en cuenta alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de limpieza y artículos de tocador y cuidado personal .

En el caso de Punta del Este, en la primera quincena de diciembre las cadenas colocaron precios 4,64% más altos que en Montevideo. Eso mostró una disminución de 1,6% respecto al mismo período del año pasado.

Para esta medición se incorporó Maldonado dada la cercanía que tiene con Punta del Este. En los primeros 15 días del mes la brecha de precios fue superior en 2,4%.

En el relevamiento de Piriápolis los precios fueron bastante parecidos a Montevideo con una variación de 0,91% en el balneario del este.

A su vez, los supermercados de la costa de Canelones tuvieron valores de venta 1,78% más caros que en Montevideo.

La mayor brecha se observó en La Barra con 6,41%.

El SIPC explicó que el objetivo del informe fue comparar los precios de las principales cadenas de supermercados en Montevideo y en las localidades costeras del este del país. Añadió que para eso se consideraron las cadenas con locales en Montevideo y con local en algunas o todas de las siguientes localidades: Punta del Este, Maldonado, Piriápolis, Parque del Plata, Las Toscas, y Atlántida.