Romina Celeste Papasso tuvo un accidente de tránsito en Rocha: despistó y volcó en Ruta 10

Archivo: Romina Celeste en campaña Foto: Leonardo Carreño.

La exmilitante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso tuvo un accidente de tránsito durante la noche del martes a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 10, en el departamento de Rocha.

La conductora se dirigía en dirección oeste sobre las 22:30 cuando, por causas que se investigan, despistó y volcó fuera de la carretera. Según informó Policía Caminera, la espirometría que se le realizó a Celeste Papasso dio un resultado negativo.

La exmilitante blanca fue atendida por una emergencia médica en el lugar pero no resultó lesionada.

Accidente de tránsito de Romina Celeste Papasso en Rocha Accidente de tránsito de Romina Celeste Papasso en Rocha Foto: Policía Caminera Hace un mes Celeste Papasso quedó en libertad tras reducir su pena por estudio en la Cárcel de Punta de Rieles. Originalmente, la exmilitante había sido condenada en agosto de 2024 a la pena de dos años de prisión por idear una denuncia falsa contra el por entonces candidato frenteamplista Yamandú Orsi, hoy presidente de la República.

En poco más de un año, pasó por distintos centros del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por conflictos con otros reclusos y policías. Finalmente salió en libertad en noviembre, debido a que redujo su pena al estudiar y culminar la Secundaria, según confirmó su abogada Elizabeth Frogge a El Observador. La defensora contó que vio a su clienta quedó "muy contenta y motivada".