Diputado Luis Gallo explicó por qué no devolvió más de U$S 9 mil que recibió en viáticos por viajes al exterior

El diputado del Frente Amplio (FA), Luis Gallo , fue consultado por el informe sobre viajes y viáticos de legisladores en 2025 publicado días atrás por El Observador , donde se explica que en cinco viajes no devolvió ninguno y explicó que él tiene la "costumbre de no devolver" porque es una plata que usa para "poder solventar los viajes" .

"Yo viajo a través del Frente Parlamentario Global de Tuberculosis de las Américas. Lo que uso son los viáticos, el Parlamento no me saca pasajes a mí" , explicó en entrevista con el programa Malos Pensamientos (Azul FM) y añadió que utiliza también ese dinero para pagarse el hotel.

Además, apuntó que "muchas veces" ha tenido que "sacar plata de su bolsillo" para "poder pagar" los lugares donde se quedaba.

"Tengo la costumbre de no devolver porque es una plata que la utilizo necesariamente para poder solventar los viajes que hago al exterior" , continuó.

"Ese es el motivo. No hay ninguna vergüenza de nada porque estoy representando al Uruguay en una lucha que creo que es muy importante, que es la tuberculosis a nivel mundial", agregó.

Tras esto, mencionó que ha viajado en más ocasiones al exterior que "la cantidad de veces" que ha "solicitado los viáticos".

"En el caso mío, como no son misión oficial, te pagan un porcentaje del viático, no te lo pagan entero", dijo después y matizó que aunque los que hizo "no son viajes oficiales del Parlamento", si son viajes donde "representa al Parlamento en el exterior".

Los viajes del diputado del FA y el dinero adjudicado en viáticos

Entre el 25 y el 30 de marzo, Gallo viajó a Acapulco (México) para una visita multilateral del Frente Parlamentario Global de Tuberculosis de las Américas. Recibió US$ 1.390 y no devolvió nada.

Entre el 19 y el 21 de mayo, viajó a Nueva York para reuniones preparatorias de Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles, recibió US$ 2.448 y no devolvió.

Entre el 25 y el 28 de agosto, participó en una Visita Multilateral del Frente Parlamentario de Tuberculosis de las Américas en Brasilia. Recibió US$ 655 y no devolvió nada.

El diputado después llevó adelante actividades del Frente Parlamentario Global de Tuberculosis de las Américas ante la ONU en Nueva York entre el 21 y el 27 de setiembre. Recibió US$ 4.060 y no devolvió nada.

Finalmente, participó en noviembre en el IX Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas en Guatemala. Recibió US$ 1.375 y no devolvió nada.