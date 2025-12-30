Récord histórico: Uruguay superará los 100 kilos de carne por habitante en 2025

Uruguay cerrará 2025 con un récord histórico en el consumo de carne, al superar por primera vez en la última década los 100 kilos por habitante, alcanzando 100,5 kg per cápita, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El incremento está impulsado principalmente por el mayor consumo de carne bovina, aviar y porcina.

La cifra representa un aumento de 1,2 kilos por persona respecto a 2024, mientras que el consumo de carne ovina continúa mostrando una tendencia descendente. En la composición del consumo, la carne bovina lidera con 49,4 kg por habitante, seguida por la carne aviar (25,7 kg), la porcina (23,1 kg) y la ovina (2,3 kg).

Según explicó Jorge López, presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (Adicu), el crecimiento del consumo viene acompañado de cambios en la estructura de abastecimiento del mercado interno.

Entre enero y octubre de 2025, el volumen total de carne comercializada aumentó 1,5%, con una mayor participación de la carne importada, lo que redujo la cuota de la carne nacional del 69,2% al 67,4%.

La carne bovina fue la más consumida, con un crecimiento del 2,6%, impulsado principalmente por un aumento del 16% en las importaciones, mientras que la oferta de origen nacional cayó 2,1%. Este mayor peso de la carne importada se explica, en parte, por la excelente valorización de la carne uruguaya en los mercados internacionales, que volvió más atractiva la exportación.

En 2025, el volumen exportado de carne bovina sería 11% superior al de 2024, con la valorización promedio más alta de los últimos diez años, cercana a los 5.000 dólares por tonelada. En este contexto, según INAC, las exportaciones cárnicas generarían en 2025 ingresos próximos a los 3.328 millones de dólares, sostenidos por una faena bovina que se estima en 2.415.000 cabezas, lo que implicaría un incremento interanual del 7% y el tercer mayor nivel de los últimos 25 años, solo por detrás de 2021 y 2006.

La carne aviar se consolidó como la segunda proteína más consumida, con un crecimiento sostenido del consumo, apalancado por una faena histórica, que alcanzaría 35 millones de aves, el mayor volumen desde que existen registros.

En tanto, el consumo de carne porcina también registró un avance en los volúmenes comercializados (+1,1%), con incrementos tanto en la producción local (+1,4%) como en las importaciones (+1,1%).

Mientras que la carne ovina registró una fuerte caída del 36,6% con una faena que volvería a descender en 2025, con una baja estimada del 10%, totalizando 875 mil cabezas