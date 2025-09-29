"El arbitraje nos arruinó": Flavio Perchman ve "gracioso" quejas de Ignacio Ruglio cuando Peñarol es "favorecido" e incluirá actuación de Hernán Heras en audiencia de Nacional con el Colegio de Árbitros

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , señaló que los tricolores incluirán la actuación del juez Hernán Heras en el partido ante Juventud en la audiencia con el Colegio de Árbitros a la que irán los tricolores este lunes que había sido pedida la semana pasada luego de los fallos de Esteban Ostojich en el anterior partido ante Liverpool.

“El arbitraje nos arruinó”, dijo Perchman este lunes a La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes, en referencia a la labor de Heras, y consideró que “los dos penales no cobrados son claros”.

El vice tricolor comenzó hablando de la reacción de los hinchas tricolores, con silbidos tras el empate 0-0 ante Juventud, y analizó el encuentro. “Lo de la gente ya sabemos que tiene esos vaivenes emocionales que están directamente relacionados con el resultado. La misma reacción si Nacional, por decirte, entra a la última de Carneiro, faltando cuatro minutos, tres minutos, el ambiente hubiera sido otro, porque es así, porque los resultados son los que terminan marcando, porque Nacional durante los últimos dos años no definió el uruguayo y bueno, la gente está aferrada a la Tabla Anual y la verdad, lo de ayer fue un paso atrás”, dijo .

“Después, en el análisis, yo creo que tiene puntos de contacto con el partido con Boston porque hubo cinco chances claras de gol, igual que el día de Boston, y no se pudieron concretar. Más allá de que aquel día Boston jugó mejor que Nacional, pero Boston casi no tuvo chances. Ayer Juventud no tuvo ninguna chance y nosotros tuvimos cinco claras más dos penales bastante claros, después los vi yo en dos partidos. El de Millán lo vi en el partido, pero el de Maxi Gómez no lo había visto. O sea que ayer también el arbitraje nos arruinó. Desde el punto de vista futbolístico, sin ser una cosa espectacular, la verdad que merecimos ganar por todos lados, una muy buena tarde de Seba Sosa y alguna deficiencia en la definición nuestra”, agregó.

“La realidad que nosotros queríamos llegar a la fecha 10 con los 6 puntos de diferencia, por lo menos, o sea, a la fecha 11. O sea, ganarle a Juventud, ganarle a Cerro Largo del local en el Parque, y bueno, en el sprint final llegar con esos seis puntos de diferencia. Estos dos puntos trastocan un poco, pero bueno, es lo que hubo, es lo que hay. Y tenemos que apechugar con eso”, señaló.

Perchman también se refirió a la actuación del juez Hernán Heras y habló del anterior partido con Esteban Ostojich. “En el otro partido, el de Ostojich, lo que pasa es que hubo errores graves hacia Nacional y también pudo haber sido algún otro error, fue un arbitraje malo. Acá, los errores fueron todos contra Nacional. Y nos ha pasado con Hernán también, la verdad, con Heras, nos han pasado arbitrajes de este estilo también. Nos pasó con River en el Franzini, después nos pasó con Boston en el Parque, que si bien ganamos también fue un arbitraje medio tendencioso. Yo creo que él, para mí es un buen árbitro Hernán Heras, pero creo que después de la final con Defensor, con todo el lío que se armó con aquel penal y las expulsiones de Coates y Polenta, él no está arbitrándole a Nacional de la misma manera”.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura Hernán Heras Hernán Heras no vio un penal para Plaza, pero fue llamado por el VAR y lo sancionó Foto: Dante Fernández / FocoUy

De todas formas, Perchman señaló que le daba “una gran importancia al tema del VAR” en el partido de este domingo. “Para mí, el que tiene que tomar las determinaciones de las jugadas difíciles, complicadas, es el juez. O sea, el VAR que no interprete tanto y que llame al juez y que el juez sea el que vea las jugadas. La patada de atrás a Maxi Gómez, cuando vos la ves en cámara lenta, que es mucho más fácil de ver en el VAR que directo en la cancha, no hay ninguna duda de que fue penal”, dijo.

“Y después la otra, la verdad, más allá que se agarre entre los dos, la llave que le hace el zaguero de Juventud a Millán termina siendo una llave de lucha libre”, comentó. “Esa jugada es un pelar clarísimo”.

“Entonces, claro, vos tenés cinco chances de gol, deficiencias en alguna definición, gran tarde golero rival y dos penales no cobrados y bueno, parece mucho, ¿no?, dijo Perchman, quien agregó que “lamentablemente” llevarán al Colegio de Árbitros sus quejas por la actuación de Heras.

“Ruglio se queja todos los fines de semana”

“Más allá de que sea Ruglio el que se queja todos los fines de semana de los arbitrajes”, agregó Perchman, en referencia al presidente de Peñarol y sus cuestionamientos a los árbitros.

Consultado por si pesan en los árbitros las quejas de los presidentes, como, según él, de Ruglio, señaló: “Para mí no tendría que pesar, porque digo, sería al revés. Yo creo que si a un gremio lo están castigando todo el tiempo, como Nacho lo castiga, yo me sentiría mucho más atacado, pero lo que es gracioso es que él se queja de los árbitros todo el tiempo y hasta ahora, en general, se ve favorecido. Entonces, por eso creo que él sigue la estrategia que ha montado, mismo ayer en un programa de televisión lo dijo: ‘A nosotros nos matan todos los fines de semana’. La verdad que uno no sé cuándo lo matan a Peñarol, sinceramente”.

20250803 Ignacio Ruglio Polideportivo Ignacio Ruglio

El vice tricolor señaló que la jugada del gol de Peñarol a Juventud fue “foul clarísimo” y consideró que a Progreso no le cobraron un penal frente a los mirasoles.

“Y te digo otra, Peñarol tiene una costumbre que se le ha hech, que nosotros creo que tenemos que reverlo un poco, pero Peñarol protesta absolutamente todas las jugadas, encabezados por Maxi Olivera. Están todo el día acosando a los jueces, todo el santo día. Tienen tres, cuatro jugadores que están todo el día protestándole a los jueces”, expresó.

20250706 Maximiliano Olivera Nacional Peñarol Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (11).jpeg Maximiliano Olivera Foto: Leonardo Carreño

“Cualquier cosa, desde un out ball, un faul chiquito. Por ejemplo, el día de Peñarol - Racing, a los dos minutos hay una patada de amarilla subida de tono de Maxi Olivera y no las sanciona. Después, en el segundo tiempo le sacan la primera amarilla que hubiera sido roja, por ejemplo”.

Diferencias con Gomensoro y respaldo a Sebastián Coates

Perchman también fue consultado por las declaraciones que hizo el directivo de Nacional Javier Gomensoro, quien señaló que el actual plantel albo está “sobrevalorado” y que no cuenta con un “líder futbolístico” como Diego Polenta.

“Yo estoy sumamente conforme con la persona, con el jugador y con el capitanato de Seba Coates. No, en eso no coincido. Bueno, lo del plantel sobrevalorado no. Javier tiene derecho a decir hacer lo que él piensa. Yo creo que tenemos un gran plantel. Sí es verdad que están de alguna manera en deuda para ganar algo este año, todavía están a tiempo, pero no coincido. Pero bueno, es una opinión de un compañero que se respeta, nada más”, comentó.

Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV Javier Gomensoro Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Sobre la silbatina a Peirano, destacó que fue solo “al final del partido”.

“Yo no puedo decir cómo le resulta a él. Acá, todos los que estamos en nacional sabemos que estamos en uno de los dos clubes grandes del país, qué tipo de exigencia tenemos y qué es lo que pasa. Esto es así, ya no hay vuelta. Yo muchas veces no coincido con ciertas cosas, pero de la gente, de cómo se ve, pero bueno, el hincha es así. Es lo que digo. Si hubiera entrado cualquiera de las otras pelotas, hoy estaríamos ante otra eventualidad y otro tipo de cuestionario. El fútbol tiene también estas cosas, o sea, Peñarol el sábado podía haber estado 0-2 sin ningún problema y en la última pelota del primer tiempo un zapatazo entra en el ángulo”.

20250928 Pablo Peirano Nacional Juventud Torneo Clausura 2025. Foto Enzo Santos-Focouy (3) Pablo Peirano Foto: Enzo Santos / FocoUy

“Nosotros, este año, por ejemplo, el otro día saqué los números y creo que son 12 partidos que empezamos perdiendo en el año, a nivel local estoy hablando, dejo de lado lo que es Copa, y son muchos partidos de empezar de atrás por ejemplo entonces son demasiados partidos para en el fútbol uruguayo empezar perdiendo 12 partidos”, dijo. “Yo creo que el partido de ayer, repito, o sea, fuimos dentro de un equipo que fue aplicado tácticamente, que defendió en línea de cinco, dejando pocos espacios, tuvimos opciones muy claras de gol. No las concretamos, entonces, yo entiendo esto, pero yo no creo que ayer haya habido errores del técnico".

Ante la consulta de haber destacado a Maxi Olivera por sus reclamos en Peñarol, y si eso no dejaba más expuestos a los jugadores de Nacional, por no reclamar de esa forma, señaló que este domingo “en ninguno de los dos penales” los jugadores reclamaron con “vehemencia”.

“Yo creo que falta un poco (de vehemencia) y también porque, aparte, genera una reacción en la tribuna. Fíjate que ayer de alguna manera los que estábamos en el Estadio no nos enteramos del primer penal de Maxi (Gómez)”, expresó.

“Si vos reclamas con mayor efusividad te permite de alguna manera que el VAR se planteé de otra manera”, dijo. Ante ese comentario, le recordaron lo que dijo Gomensoro de que faltaba un jugador que reclamara como Polenta.