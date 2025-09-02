Dólar
MÉXICO

Sebastián Abreu pidió disculpas por decir malas palabras en México: "Perdón, estamos en Harvard", pero luego hizo una excepción para referirse a un periodista argentino

Sebastián Abreu volvió a dar una pintoresca conferencia de prensa en México tras un nuevo triunfo de Xolos de Tijuana: pidió perdón por usar malas palabras

2 de septiembre 2025 - 10:53hs
Sebastián Abreu

Sebastián Abreu

El entrenador uruguayo Sebastián Abreu volvió a dar una divertida conferencia de prensa en México luego de que su equipo, Xolos de Tijuana, goleara 3-0 a Toluca en el cierre de la fecha 7 del Apertura azteca.

Xolos está en el séptimo puesto de la competición, en zona de playoffs.

"Es el partido 16 convirtiendo goles y una diferencia de +4. Somos el único equipo de México que lleva actualmente esa marca", destacó Abreu en conferencia de prensa.

"El equipo va consolidando la idea: primero defender, luego atacar, ser más solidos poder contrarrestar bien a los grandes atacantes que tienen los rivales de turno", afirmó.

"Para los que les gusta el análisis del fútbol, somos un equipo defensivamente compacto, de líneas compactas, a veces abusamos de hundirnos mucho, pero defendemos muy bien, pero cuando tenemos el balón somos muy ofensivos, generamos aperturas y posicionamientos fijos en campo rival. Tenemos las dos formas futbolísticas bien marcadas", analizó.

"Estoy haciendo mi primera experiencia de entrenador en México, pero en Santa Tecla de El Salvador, tener que jugar con Alianza Águila que es un equipo grande, en Boston River en Uruguay enfrentar a Nacional y Peñarol, en Perú con César Vallejo a Alianza, Universitario, Sporting Cristal, ahora se dan muchas similitudes", agregó.

Posteriormente pidió disculpas por el uso de malas palabras en sus conferencias: "Pensé que estábamos en México y no en Alemania. ¿No vieron el informe que hicieron con las malas palabras de Abreu? Perdón, estamos en Harvard. Pensé que podemos tener ese diálogo como tiene el Vasco, como hace Efra. Ahora estoy tratando a la época del colegio, por eso estoy hablando todo meticuloso, medido".

"Está llegando el 9 que ya salió en todos lados. Si lo dice Merlo, ¿saben quién es César Merlo? No sé cómo hace. Por única vez en esta conferencia (hace un guiño) voy a utilizar una palabra mexicana: yo no sé cómo hace ese cabrón pero está siempre adelantado a la jugada, no sé si trabaja en la DEA que está pinchado a todos los representantes del mundo, pero cuando ese lo larga, me enteré yo antes. Sabía que estaba la posibilidad pero cuando él confirmó dije 'listo, viene'. Ya sé que está llegando. Y nos queda un cupo más de extranjero, que estamos pensando que sea delantero pero con una proyección a mediano y largo plazo en el club", dijo luego Abreu.

El jugador en cuestión es Mourad El Ghezouani, delantero español con nacionalidad marroquí, que llega procedente de Elche.

