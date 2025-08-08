"¡Es perfecto!": la insólita reacción del Loco Abreu en conferencia de prensa por un detalle de su jugador estrella de Tijuana, Gilberto Mora, de 16 años; mirá el video

La insólita reacción del Loco Abreu en conferencia de prensa junto a Gilberto Mora

El uruguayo Sebastián Abreu , entrenador de Tijuana de México , tuvo una inesperada reacción en una reciente conferencia de prensa en la que destacó a uno de sus jugadores, el juvenil Gilberto Mora, joya del fútbol azteca.

La actitud del DT se viralizó en las redes sociales en los últimos días.

En el video se ve como en una conferencia de la Leagues Cup un periodista le consulta a Mora por si le puede responder en inglés, a lo que el jugador accede y le contesta en ese idioma.

Tras la respuesta, Abreu comenzó a aplaudir y a sonreír , contagiando a los presentes en la sala y al periodista que había preguntado.

“Escuchá, es perfecto, ¿qué mas querés?”, comentó el Loco. “Le pega de izquierda, derecha, hace goles y te habla en inglés. Si le preguntas en alemán, también, pero no tenemos ningún periodista que hable alemán. Dejémosla ahí”, señaló.

Mora, de 16 años, ha sido una de las grandes revelaciones del fútbol azteca y la Leagues Cup al ser considerado por la selección mexicana que ganó la Copa Oro 2025.

Eliminado de la Leagues Cup

El Seattle Sounder derrotó este miércoles por 2-1 a los Xolos de Tijuana del fútbol mexicano, el equipo del Loco Abreu, para clasificarse con actuación perfecta a los cuartos de finales de la Leagues Cup.

GtluHePWMAAt71W.jpg Sebastián Abreu en Tijuana junto a su cuerpo técnico: Bruno Silva, Roberto Cornejo y Carlos Pinto como auxiliares técnicos; Óscar Dautt entrenador de arqueros; y Raziel Alba y Noé Santiago en la preparación física

El estadounidense Daniel Musovski anotó de cabeza en el 88, a pase de su compatriota Cristian Roldan, para darle a su equipo su tercer triunfo en tres partidos y ponerlo en la cima de la clasificación con nueve unidades, 11 goles a favor y dos en contra.

Kevin Castañeda puso delante a los mexicanos con un golpe de derecha en el 45+4, pero el guyanés Osaze de Rosario empató en el 56 con un cabezazo.

Después de más de media hora de lucha, Musovski decidió el duelo y confirmó la eliminación de los Xolos.