Peñarol entrena en la jornada de este viernes con escasa exigencia teniendo en cuenta que este sábado a la hora 15 recibirá en el clásico a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas debido a la sanción que pesa sobre los carboneros por los hechos de violencia de la final del Intermedio. Mientras tanto, Diego Aguirre recuperó a Javier Cabrera y será titular.
Sonrisas en Los Aromos: el jugador que recuperó Diego Aguirre y que será titular en Peñarol ante Nacional este sábado por el clásico del Torneo Clausura
