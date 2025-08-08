Sonrisas en Los Aromos: el jugador que recuperó Diego Aguirre y que será titular en Peñarol ante Nacional este sábado por el clásico del Torneo Clausura

Peñarol entrena en la jornada de este viernes con escasa exigencia teniendo en cuenta que este sábado a la hora 15 recibirá en el clásico a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas debido a la sanción que pesa sobre los carboneros por los hechos de violencia de la final del Intermedio. Mientras tanto, Diego Aguirre recuperó a Javier Cabrera y será titular.

El extremo aurinegro Javier Cabrera, no entrenó en la jornada de este jueves.

La decisión de dejarlo afuera por parte de Diego Aguirre en la práctica fue debido a que el futbolista había recibido un fuerte golpe.

No obstante, según pudo saber Referí, el mismo no le impide poder jugar el clásico.

20250706 Javier Cabrera y Lucas Villalba Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (14).jpeg Javier Cabrera y Lucas Villalba Foto: Leonardo Carreño

Tanto es así que este viernes, Javier Cabrera retorna a los entrenamientos en los carboneros.

La misma fuente aurinegra informó a Referí que Cabrera será titular este sábado ante Nacional, por lo que en Los Aromos están felices, ya que para el entrenador, es un jugador importante, quien atraviesa un buen momento.