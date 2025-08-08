Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Sonrisas en Los Aromos: el jugador que recuperó Diego Aguirre y que será titular en Peñarol ante Nacional este sábado por el clásico del Torneo Clausura

Una buena noticia para Diego Aguirre, ya que volvieron las sonrisas en Los Aromos, porque pudo recuperar a un futbolista que será titular en Peñarol ante Nacional este sábado por el clásico del Torneo Clausura

8 de agosto 2025 - 12:51hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol entrena en la jornada de este viernes con escasa exigencia teniendo en cuenta que este sábado a la hora 15 recibirá en el clásico a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que se disputará a puertas cerradas debido a la sanción que pesa sobre los carboneros por los hechos de violencia de la final del Intermedio. Mientras tanto, Diego Aguirre recuperó a Javier Cabrera y será titular.

Javier Cabrera recuperado y titular

El extremo aurinegro Javier Cabrera, no entrenó en la jornada de este jueves.

La decisión de dejarlo afuera por parte de Diego Aguirre en la práctica fue debido a que el futbolista había recibido un fuerte golpe.

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La duda por la que Ignacio Ruglio denuncia al usuario de la red social X @diegovicente09, las amenazas que recibió y qué pasó con el posteo eliminado

No obstante, según pudo saber Referí, el mismo no le impide poder jugar el clásico.

20250706 Javier Cabrera y Lucas Villalba Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (14).jpeg
Javier Cabrera y Lucas Villalba

Tanto es así que este viernes, Javier Cabrera retorna a los entrenamientos en los carboneros.

La misma fuente aurinegra informó a Referí que Cabrera será titular este sábado ante Nacional, por lo que en Los Aromos están felices, ya que para el entrenador, es un jugador importante, quien atraviesa un buen momento.

