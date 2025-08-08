Dólar
ARGENTINA

La insólita decisión de Racing, rival de Peñarol en la Copa Libertadores, con su nuevo jugador, Marcos Rojo, quien rescindió con Boca Juniors

Racing de Avellaneda, que enfrentará el martes a Peñarol en la Copa Libertadores, tomó una insólita decisión con su nuevo jugador, Marcos Rojo, quien rescindió con Boca Juniors

8 de agosto 2025 - 15:50hs
Marcos Rojo es nuevo jugador de Racing de Avellaneda, próximo rival de Peñarol el martes que viene en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, luego de lo que fue su complicada salida de Boca Juniors con el cual rescindió contrato tras ser apartado del plantel. Luego de conocida su llegada, el club tomó una insólita decisión: su apellido no aparecerá en su camiseta, debido a que el mismo, es el apodo de su eterno rival, Independiente.

La decisión de Racing con la camiseta de Marcos Rojo

Tras realizarse la revisión médica este viernes, el excompañero de Edinson Cavani en Manchester United y en Boca Juniors, se dirigió hacia Avellaneda para reunirse con el presidente de Racing, Diego Milito y así firmar su nuevo contrato.

Antes de que el zaguero sea presentado oficialmente, medios argentinos confirmaron que habrá un detalle muy particular en el dorsal del futbolista en su camiseta.

Marcos Rojo lucirá el número 6, el mismo que utilizó en Boca Juniors, pero en su camiseta no figurará "Marcos Rojo", que era el nombre que tenía en su club. Ni siquiera su apellido.

Es que el mismo es igual al apodo que tiene el eterno rival de Racing, Independiente.

Debido a ello, solamente llevará su nombre de pila por encima del número, es decir, "Marcos".

Pero este no es el primer caso que sucede algo así, ya que hubo otro en el cual intervino un uruguayo.

Cuando Matías De los Santos llegó a Atlético Tucumán desde Liverpool, debido a que a San Martín de Tucumán, el rival eterno de Atlético, le dicen Ciruja y también Los Santos, el zaguero debió incluir las siglas de su apellido en el dorso de la camiseta. Así fue como se vio Matías DLS debajo del número 3 que lucía.

Marcos Rojo Peñarol Racing Copa Libertadores Boca Juniors

