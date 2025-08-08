Ignacio Ruglio confirmó una baja en Peñarol que no estará en el clásico ante Nacional, luego de que Diego Aguirre dijera que "están todos disponibles"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó este jueves a la noche que uno de los jugadores aurinegros no estará a la orden para el clásico de este sábado a las 15:00 frente a Nacional en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.
Se trata del zaguero juvenil Juan Rodríguez, quien será transferido inminentemente y que por ese motivo no estará este sábado.
20250706 Juan Rodríguez Nacional Peñarol Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (4).jpeg
Foto: Leonardo Carreño
“Juan Rodríguez no va a estar en el clásico”, dijo Ruglio a Pasión de VTV este jueves.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1953641409732653301&partner=&hide_thread=false
En su comparecencia ante la prensa, el DT carbonero dijo que tenía todo el plantel a la orden. “Están todos disponibles”, señaló.
“Los cinco jugadores que han llegado están disponibles y están habilitados”, agregó, en referencia al caso de Alejo Cruz, fichaje que tuvo demorada la llegada de su TSM, pero que llegó a tiempo, y al resto de las incorporaciones.
Juan Rodríguez rumbo a Europa y Coelho a Brasil
Juan Rodríguez, zaguero juvenil de Peñarol, se irá transferido al fútbol europeo, pero por el momento no se conoce el equipo.
Además, también se espera que el brasileño Leo Coelho siga su carrera en Amazonas de su país.
Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025/Leonardo Coelho
Foto: Leonardo Carreño
“Leo Coelho está a disposición para este partido (ante Nacional), es verdad que tiene una posibilidad de salir, concreta, pero ahora no es momento den hablar de eso, ahora es momento de ver lo inmediato y en la semana próxima, después que pasen estos partidos, veremos el caso de él”, dijo Diego Aguirre en la previa del clásico.