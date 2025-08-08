Ignacio Ruglio confirmó una baja en Peñarol que no estará en el clásico ante Nacional, luego de que Diego Aguirre dijera que "están todos disponibles"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, confirmó este jueves a la noche que uno de los jugadores aurinegros no estará a la orden para el clásico de este sábado a las 15:00 frente a Nacional en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Se trata del zaguero juvenil Juan Rodríguez, quien será transferido inminentemente y que por ese motivo no estará este sábado.

“Juan Rodríguez no va a estar en el clásico”, dijo Ruglio a Pasión de VTV este jueves.

Sus declaraciones contrastan con las que había dicho Diego Aguirre este jueves en las primeras horas de la tarde en conferencia de prensa previa al clásico .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1953641409732653301&partner=&hide_thread=false Ruglio: “En 2023 armamos un ‘Dream Team’ y tuvimos la peor Sudamericana de la historia. Pero en 2024, con menos nombres rimbombantes, ganamos el Campeonato Uruguayo, el Apertura, el Clausura y la Anual, con récords de puntos y sin descanso durante todo el año.” pic.twitter.com/6gJM2iHOAP — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 8, 2025

En su comparecencia ante la prensa, el DT carbonero dijo que tenía todo el plantel a la orden. “Están todos disponibles”, señaló.

“Los cinco jugadores que han llegado están disponibles y están habilitados”, agregó, en referencia al caso de Alejo Cruz, fichaje que tuvo demorada la llegada de su TSM, pero que llegó a tiempo, y al resto de las incorporaciones.

Juan Rodríguez rumbo a Europa y Coelho a Brasil

Juan Rodríguez, zaguero juvenil de Peñarol, se irá transferido al fútbol europeo, pero por el momento no se conoce el equipo.

Además, también se espera que el brasileño Leo Coelho siga su carrera en Amazonas de su país.

Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025/Leonardo Coelho Foto: Leonardo Carreño

“Leo Coelho está a disposición para este partido (ante Nacional), es verdad que tiene una posibilidad de salir, concreta, pero ahora no es momento den hablar de eso, ahora es momento de ver lo inmediato y en la semana próxima, después que pasen estos partidos, veremos el caso de él”, dijo Diego Aguirre en la previa del clásico.