Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ignacio Ruglio confirmó una baja en Peñarol que no estará en el clásico ante Nacional, luego de que Diego Aguirre dijera que "están todos disponibles"

Ignacio Ruglio confirmó que uno de los jugadores aurinegros no estará a la orden para el clásico de este sábado

8 de agosto 2025 - 8:59hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Leonardo Carreño

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó este jueves a la noche que uno de los jugadores aurinegros no estará a la orden para el clásico de este sábado a las 15:00 frente a Nacional en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Se trata del zaguero juvenil Juan Rodríguez, quien será transferido inminentemente y que por ese motivo no estará este sábado.

20250706 Juan Rodríguez Nacional Peñarol Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (4).jpeg
Juan Rodríguez

Juan Rodríguez

“Juan Rodríguez no va a estar en el clásico”, dijo Ruglio a Pasión de VTV este jueves.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Diego Aguirre dio pistas en Peñarol para el clásico ante Nacional: el arco y la variante táctica con Matías Arezo junto a Maximiliano Silvera

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
TORNEO CLAUSURA

Los detalles del operativo de seguridad para el clásico del Clausura, sin público de Peñarol ni el presidente Ignacio Ruglio; los futbolistas de Nacional no se bañarán en el CDS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1953641409732653301&partner=&hide_thread=false

En su comparecencia ante la prensa, el DT carbonero dijo que tenía todo el plantel a la orden. “Están todos disponibles”, señaló.

“Los cinco jugadores que han llegado están disponibles y están habilitados”, agregó, en referencia al caso de Alejo Cruz, fichaje que tuvo demorada la llegada de su TSM, pero que llegó a tiempo, y al resto de las incorporaciones.

Juan Rodríguez rumbo a Europa y Coelho a Brasil

Juan Rodríguez, zaguero juvenil de Peñarol, se irá transferido al fútbol europeo, pero por el momento no se conoce el equipo.

Además, también se espera que el brasileño Leo Coelho siga su carrera en Amazonas de su país.

Peñarol Vélez Sarsfield Copa Libertadores 2025/Leonardo Coelho

“Leo Coelho está a disposición para este partido (ante Nacional), es verdad que tiene una posibilidad de salir, concreta, pero ahora no es momento den hablar de eso, ahora es momento de ver lo inmediato y en la semana próxima, después que pasen estos partidos, veremos el caso de él”, dijo Diego Aguirre en la previa del clásico.

Temas:

Ignacio Ruglio Peñarol Nacional Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Matilde Itzcovich
AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

El importante retorno que Peñarol celebró este jueves en Los Aromos y que llenó a todos de una energía especial

Federico Valverde tras el triunfo ante Juventus
FÚTBOL

Se olvidaron de Federico Valverde: mirá los 30 nominados al Balón de Oro 2025, el premio al mejor jugador de la temporada

Yannel Correa, Ximena Velazco y Sidny Ramírez celebran la clasificación de Uruguay entre las cuatro mejores de América
FÚTBOL FEMENINO

La selección uruguaya de fútbol femenino, en ascenso: tras la Copa América 2025 llegó a una posición histórica en el ranking FIFA y en octubre comienza las Eliminatorias

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos