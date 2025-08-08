El pase de Darwin Núñez: mirá lo último que dijo sobre la posible salida del uruguayo el entrenador de Liverpool, Arne Slot, este viernes

El entrenador de Liverpool, Arne Slot, habló este viernes sobre la situación del delantero uruguayo, Darwin Núñez , quien seguiría su carrera en Al Hilal de Arabia Saudita , según trascendió esta semana.

El DT fue consultado por el atacante celeste y la posible llegada de Aleksander Isak a los reds, y se refirió a la situación del uruguayo.

"Darwin podría irse, pero aún no hay nada firmado, así que tendremos que esperar unos días a que se firme un acuerdo, aunque sí existe la posibilidad de que se vaya", reconoció el entrenador holandés de Liverpool en la rueda de prensa previa a la Community Shield que se disputa este domingo contra el Crystal Palace en Wembley.

El pasado miércoles se informó que Darwin Núñez estaría a punto de ser traspasado al club saudita Al Hilal por cerca de 61 millones de dólares , informaron este miércoles varios medios de prensa.

Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez celebrates scoring the team's second goal during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. Darr Darwin Núñez Foto: AFP

Por esa transferencia, Peñarol, club en el que se formó y debutó el artiguense, tendría un importante ingreso de dinero.

Esta transferencia facilitaría una nueva oferta de los Reds por el atacante sueco Alexander Isak, de Newcastle United.

Núñez, que aterrizó en Inglaterra en 2022 procedente del Benfica, tras un pago de 75 millones de euros (87 millones de dólares) no ha alcanzado en Anfield el nivel esperado tras ese importante montante.

El internacional uruguayo anotó 40 goles en 143 partidos bajo las órdenes del alemán Jürgen Klopp y del neerlandés Arne Slot.

Según el especialista en fichajes Fabrizio Romano, Al Hilal estaría dispuesto a pagar 53 millones de euros (61 millones de dólares) por el atacante internacional uruguayo de 26 años.

darwin nuñez.jpg Arne Slot y Darwin Núñez

La llegada en este mercado de traspasos de jugadores de ataque como el alemán Florian Wirtz y el francés Hugo Ekitike amenazaban con restar minutos de juego a Núñez.

El Liverpool, que ha invertido ya 300 millones de euros en esta ventana de fichajes, está decidido a romper el récord de Inglaterra por Isak, por quien el Newcastle pide cerca de 150 millones de libras (199 millones de dólares).

Curiosamente, el fondo de inversión de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés), es propietario tanto del Newcastle como del Al Hilal.

Según Sky Sports, en medio de un pulso jugador-club, el Newcastle relegó a Isak a entrenarse en solitario, apartado del grupo durante la petemorada hasta que no se resuelva su futuro.

La venta Darwin aumentaría los ingresos del Liverpool en este mercado a cerca de 230 millones de dólares, tras las ventas del colombiano Luis Díaz, Jarrell Quansah, Caimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold y Tyler Morton.

Núñez se convertiría así en otro gran nombre en unirse a Al Hilal, club que eliminó en octavos de final del pasado Mundial de Clubes al Manchester City.

Entrenado por Simone Inzaghi, la plantilla del club saudita incluye a los internacionales portugueses Ruben Neves y Joao Cancelo, al capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, y al serbio Aleksandar Mitrovic.

Con base en AFP y EFE