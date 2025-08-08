El probable equipo de Peñarol para el clásico ante Nacional tras los últimos ensayos de Diego Aguirre

Peñarol termina la semana de entrenamientos este viernes pensando en lo que será el trascendente clásico de este sábado a la hora 15 en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura, que se disputará a puertas cerradas debido a la sanción que tienen los aurinegros por los hechos violentos registrados en la final del Intermedio. En tanto, Diego Aguirre ya tiene un equipo casi definido.

Una de las dudas que tenía el entrenador carbonero era el hecho de si podría contar o no con Javier Cabrera.

Finalmente y como informó este viernes Referí, el extremo dejó el fuerte golpe atrás y será titular este sábado en los carboneros.

Milans está a la orden, mientras Remedi se encuentra suspendido

Desde el comienzo de esta semana, Pedro Milans volvió a entrenar con Peñarol en Los Aromos.

Según informó el técnico Diego Aguirre tras vencer a Progreso, su ausencia en la pasada fecha no se debió a una lesión, sino a un fuerte golpe que sufrió en una de las práctica.

Debido a ello, podrá contar con él en el plantel que jugará el clásico este sábado.

A su vez, se encuentra suspendido el volante Eric Remedi, a quien le dieron dos partidos y le queda uno por la expulsión en la final ante Nacional por el Torneo Intermedio.

Por otra parte, Diego Aguirre de alguna forma sorprendió en los entrenamientos y según pudo saber Referí, colocó a Emanuel Gularte como lateral derecho en lugar de Damián Suárez, y por encima de Pedro Milans. De todas formas, esa zona la definirá a último momento y Milans también tiene chance.

También mandó al arco al chileno Brayan Cortés, recién llegado al club, en lugar de Martín Campaña.

En ofensiva, tiene la chance de jugar con doble 9, es decir, de entrada con Maximiliano Silvera y Matías Arezo. De ser así, saldrá del equipo Diego García.

El probable equipo de Peñarol para el clásico ante Nacional

El probable equipo de Peñarol para el clásico ante Nacional sería con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte o Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García o Matías Arezo y Maximiliano Silvera.