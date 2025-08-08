Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El probable equipo de Peñarol para el clásico ante Nacional tras los últimos ensayos de Diego Aguirre

Peñarol cierra su semana de entrenamientos para el clásico ante Nacional de este sábado a la hora 15 por el Torneo Clausura en el Campeón del Siglo; mirá el probable equipo de Diego Aguirre contra los tricolores

8 de agosto 2025 - 13:26hs
Leonardo Fernández en Peñarol

Leonardo Fernández en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol termina la semana de entrenamientos este viernes pensando en lo que será el trascendente clásico de este sábado a la hora 15 en el Estadio Campeón del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura, que se disputará a puertas cerradas debido a la sanción que tienen los aurinegros por los hechos violentos registrados en la final del Intermedio. En tanto, Diego Aguirre ya tiene un equipo casi definido.

Una de las dudas que tenía el entrenador carbonero era el hecho de si podría contar o no con Javier Cabrera.

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Sonrisas en Los Aromos: el jugador que recuperó Diego Aguirre y que será titular en Peñarol ante Nacional este sábado por el clásico del Torneo Clausura

Milans está a la orden, mientras Remedi se encuentra suspendido

Desde el comienzo de esta semana, Pedro Milans volvió a entrenar con Peñarol en Los Aromos.

Según informó el técnico Diego Aguirre tras vencer a Progreso, su ausencia en la pasada fecha no se debió a una lesión, sino a un fuerte golpe que sufrió en una de las práctica.

Debido a ello, podrá contar con él en el plantel que jugará el clásico este sábado.

A su vez, se encuentra suspendido el volante Eric Remedi, a quien le dieron dos partidos y le queda uno por la expulsión en la final ante Nacional por el Torneo Intermedio.

Por otra parte, Diego Aguirre de alguna forma sorprendió en los entrenamientos y según pudo saber Referí, colocó a Emanuel Gularte como lateral derecho en lugar de Damián Suárez, y por encima de Pedro Milans. De todas formas, esa zona la definirá a último momento y Milans también tiene chance.

También mandó al arco al chileno Brayan Cortés, recién llegado al club, en lugar de Martín Campaña.

En ofensiva, tiene la chance de jugar con doble 9, es decir, de entrada con Maximiliano Silvera y Matías Arezo. De ser así, saldrá del equipo Diego García.

El probable equipo de Peñarol para el clásico ante Nacional

El probable equipo de Peñarol para el clásico ante Nacional sería con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte o Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García o Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Temas:

Peñarol Nacional clásico Diego Aguirre Torneo Clausura Matías Arezo Leonardo Fernández

Seguí leyendo

Las más leídas

¿Quién ganará el clásico Peñarol vs Nacional? El pronóstico y lo que dice la Inteligencia Artificial en la previa del partido sin público en el Campeón del Siglo
FÚTBOL URUGUAYO

¿Quién ganará el clásico Peñarol vs Nacional? El pronóstico y lo que dice la Inteligencia Artificial en la previa del partido sin público en el Campeón del Siglo

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Ignacio Ruglio confirmó una baja en Peñarol que no estará en el clásico ante Nacional, luego de que Diego Aguirre dijera que "están todos disponibles"

Diego Polenta
COPA AUF URUGUAY

La razón por la que Diego Polenta no jugará con Wanderers de Durazno ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos